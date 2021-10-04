Bu müdürü tanıdınız mı?

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, göreve başlar başlamaz ilk olarak, D-100 karayolu ve şehrin ana arterleri üzerinde mendil satıp dilencilik yapan çocuklara yönelik uygulama başlatması, Bolu halkı tarafından takdirle karşılanmıştı. Müdür Aksoy, bununla da yetinmeyip, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan mavi renkli bisiklet yolunda aşırı hız yapan bisiklet ile motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirmiş ve gece gündüz demeden kurallara uymayan bu sürücülere yönelik uygulamaları devam ettirmişti.

Bolu’daki görevine başlar başlamaz, kendisini Bolu halkına sevdiren Müdür Sadettin Aksoy’un, ayrıca Çankırı’da görev yaparken, yolda bulduğu Miço adlı kedinin tedavisini yaptırıp, sahiplenmesi de gündeme damgasını vurmuş ve sahiplendiği kediyi Bolu’ya getirmesi güzel bir hayvan sever bir kişi olduğunu göstermişti. Ayrıca, Aksoy’un Bolu’da evinde bir köpek ile 4 tane daha kediye baktığı da güzel detayların arasında yer aldı.

Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy’un, güzel bir davranışı da ortaya çıktı. Müdür Aksoy’un, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken, gittiği Cuma Namazı sonrası, elinde bastonu ile ayakkabısını giymekte zorlanan yaşlı amcanın bu durumunu görüp, hemen eğilerek ayakkabısını giydirmesi olayı da Bolu’da gündeme damga vurdu.