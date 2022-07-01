BU MÜFREDATA ALINMALI !

Yazıyı Fatma Gül Demir’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Dünyada bir şey anlatma ve anlama becerisine sahip olan tek canlı insandır. Bu özellik insanları diğer canlılardan ayırsa da bazen ne kadar anlatırsanız anlatın, karşınızdaki insanlar anlamaz. Anlamamalarının sebebi de çoğu zaman bilgisizlik ve bilinçsizliktir. Tabii birde anlatılan konu işlerine gelmiyor olabilir o yüzden işi aptallığa vurup anlamıyormuş gibi yapabilirler.

Şimdi hayırdır seni kim anlamadı diye sorabilirsiniz? Merak etmeyin beni anlamayan çok az kişi var. Onlarda anlattıklarım işine gelmediği için anlamıyormuş gibi yapar. Gülmeyin, gördüğünüz gibi ben anlamayanları da anlıyorum. Yazıya niye böyle başladığıma gelince az önce haber sitelerinde gezerken bir habere denk geldim. İzin verirseniz haberi sizinle kıssaca paylaşmak istiyorum. Ama önce daha iyi anlatmak amacıyla sormak istiyorum

Düşünün hiçbir şey duymuyorsunuz ve tabi doğal olarak duymadığınız için konuşma yeteneğinizde gelişmemiş. Bu durumda anlatmak istediğinizi nasıl anlatırsınız? Yazı ile yani yazarak anlatırım diyenler olabilir. Ancak o anda yanınızda ne telefon var nede kâğıt bir yere yazamıyorsunuz yani bir tek seçeneğiniz işaret dili kalıyor. Onu da siz biliyorsunuz ama karşınızdaki bilmiyor. Hatta siz işaret dili ile bir şeyler anlatmaya çabaladıkça karşınızdaki kişi yaptığınız el hareketlerini yanlış anlayıp siz dövmeye başlıyor.

Bu tablo gözünüzün önünde canlandı mı? Şimdi habere geçiyorum.

“Konuşma ve işitme engelli Hasan Aydınlı, Kocaeli İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, otobüsün vaktinde kalkmadığı için tartıştığı seyahat firması çalışanının önce kendisini iteklediği ve sonrasında darp ettiğini ileri sürerek şikâyetçi olduğunu açıkladı

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, 18 Haziran 2022 günü gece saat 02:00 sularında yaşanan ve bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çektiği video kaydı ortaya çıktı. Olayda, firma çalışanına otobüsün ne zaman geleceğini ikinci defa sorduktan sonra, yarım saat daha gecikeceğini öğrenince tartışan ve firma çalışanının kendisini önce iteklediğini ve sonrasında da darp ettiğini ileri süren Hasan Aydınlı’nın şikâyeti sonrası, olay anında çekilen görüntüler doğrulandı.”

Haberi okuduktan sonra ilgili video görüntülerini de inceledim. Aslında bu haberde birazcık bu adam engelli nasıl olsa anlamaz durumu olsa da olayı fiziksel şiddet kullanmaya kadar götüren oradaki görevlinin işaret dili bilmemesi ve engellenen arkadaşımızın işaret dili ile dediklerini yanlış anlaması olmuş ama işaret dilini bilmiyor diye kesinlikle o görevliye kızamayız. Çünkü yaşadığımız ülkede işaret diline gerekli önem verilmiyor.

Mesela okullarda uyguladığımız milli eğitim bakanlığının müfredatında İngilizce eğitimi gibi işaret dili eğitimi var mı? Şimdi bazıları diyecek İngilizce ile işaret dili bir mi diye? Tabii ki bir değil düşünürseniz daha önemli çünkü eğer turistlik bir yerde yaşamıyorsanız İngilizceye dayalı bir iş yapmıyorsanız dünyayı dolaşmıyorsanız. Günlük hayatta yolda giderken İngilizce bilen biriyle karşılaşma olasılığınız işaret dili bilen biriyle karşılaşma olasılığınızdan daha azdır. Yani her an karşınıza işitme ve konuşma engeli olan işaret dili bilen biri çıkabilir.

Bakın sevgili yetkililer bu ülkede 2005 yılında yapılan araştırmaya göre nüfusun %12 si engellilerden oluşuyor. “Bu arada her fırsatta yetkililere biz niye hala 2005 in verilerini kullanıyoruz niye gelmişiz 2022 yılına ait yeni veriler yok elimizde diye soruyorum? Kimse cevap veremiyor!“ neyse bu başka bir konu biz konumuza geri dönelim.

Tabii bu %12 nin hepsi işitme ve konuşma problemi yaşamıyor ancak söyle bir göz önüne getirdiğimizde işitme ve konuşma problemi yaşayanların sayısı hiçte az değil işte bunun için gelin işaret dilini okullarımızda işlenen eğitim müfredatına alalım. İnsanlar eğitim alırken tıpkı diğer diller gibi işaret dilini de öğrensinler ve günlük hayatta kullanabilsinler. Çünkü bu konuda sadece halk eğitim merkezlerinin çabası yeterli olmuyor. Eğer biz bunu okullarımızda ders olarak işleyebilirsek. Herkes bir birini anlayacağı için yukarıdaki gibi olaylar yaşanmayacaktır.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Fatma Gül Demir - Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…