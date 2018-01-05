Haber: Kasım ŞAHİN

Sadece Olay Günden Gazetesi tarafından takip edilen buluşmada ilçe halkı için çok önemli konularda ortak çalışma yürütülmesine karar verildi. İl Sağlık Müdürü Yard. Doç. Dr. Muhammet Emin Demirkol ilçede yaşlı nüfusunun fazla olması nedeniyle fizik tedavi hastası sayısının da fazla olduğu belirterek Belediye Başkanı Kemal Kazan’dan hastaların belediye imkanlarıyla il merkezindeki fizik tedavi hastanelerine günü birlik getirilip götürülmesi talebi başkan tarafından olumlu karşılandı. Kazan, “biz tabiiki istenilen günlerde vatandaşlarımızı il merkezine götürüp getiririz. Yeter ki organizasyon sağlık müdürlüğümüz tarafından yapılsın. Bu çalışmaya destek vermekten mutlu oluruz” dedi.

İlçede iki haftada bir hizmet veren İç Hastalıkları Uzmanının artık 5 Ocak’tan itibaren her hafta Cuma günleri hizmet vereceğini belirten Müdür Muhammet Emin Demirkol durumun ilçe halkına duyurulması konusunda da başkan kazandan destek istedi. Kazan bu isteğe de kayıtsız kalmadı. Başkan Yardımcısına talimat veren Kemal Kazan, “ilçe hoparlöründen hafta boyunca anons geçelim. Gerekirse durumu anlatan el ilanı hazırlatarak ev ev dağıtalım. Vatandaşlarımızın durumdan haberdar olmasını sağlayalım” ifadelerini kullandı.