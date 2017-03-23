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23 Mart 2017 Perşembe
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    • Bu nasıl bir adam? Cinayet sonrası annenin yanına gitmiş

    Bolu’da geçtiğimiz yıllarda öldürülen zihinsel engelli Erhan Gümüş’ün davası görüldü. Sanıklardan Ömür Baltacıoğlu’nun cinayetten bir hafta sonra Güllü Gümüş’ü ziyaret ederek “Oğlunu bulacağım” dediği ortaya çıktı.

    23 Mart 2017 Perşembe 14:17
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    Bu nasıl bir adam? Cinayet sonrası annenin yanına gitmiş

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu’da geçtiğimiz yıllarda zihinsel engelli Erhan Gümüş’ü öldüren Ömür Baltacıoğlu, Gökhan Çakır, Ömer Şancı, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Tanıkların dinlendiği duruşmada söz alan Erhan Gümüş’ün annesi Güllü Gümüş, kan donduran başka bir olayı gözler önüne serdi. Anne Gümüş, “Oğlumun daha öldürüldüğünü bilmiyorduk. Kaybolalı bir hafta olmuştu. Ömür’ü mahalleden tanıyordum. Oğlum kaybolduktan 1 hafta sonra, Ömür ailesi ile beraber evime geldi. Bana ‘Oğlunu bulacağım. Canımı dişime takacağım yine de bulacağım. Sana oğlunu getireceğim” dedi. Sonradan tutuklandıktan sonra ortaya çıktı her şey. Ömür cinayet işlendikten sonra yanıma gelip bunları söyledi. Bu nasıl bir acımasızlık, bu nasıl bir adam anlamadım. Artık isimlerini bile ağzıma almak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

    “NASIL DOĞRADIM AMA”

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanıklardan Ömür’ün koğuş arkadaşı Kadir Akbaş, sanık hakkında bir çarpıcı gerçeği daha iddia etti. Akbaş “Ömür ile 4 ay aynı odayı paylaştık. Bu sürede arkadaştık ve bana bir şeyleri anlatırdı. Bir gece Ömür tuvaletten gelip ‘Nasıl doğradım ama’ gibi ifadeler kullanmaya başladı. Sonradan gerçek koğuşta duyulmaya başladı. Bunların engelli bir vatandaşı öldürdüğü ortaya çıkınca herkes ilişkisini kesti. Hatta konuşmaya çalıştırdıklarında susturduk” diye söyledi.

    TEHDİTLER HAVADA UÇUŞMUŞ

    Duruşmada sanıkların iş yerinden arkadaşı Mehmet Emre Güngör, Gökhan Keskin’in cinayeti kendisine anlattığı bundan sonra Ömür Baltacıoğlu ile Ömer Şancı’nın tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Güngör  “Gökhan mesaimiz başlamadan önce gelip bana cinayeti anlatmaya başladı. Daha sonrasında ondan uzaklaşmaya başladım. Birkaç gün sonra Ömür ve Ömer gelip beni tehdit etmeye başladı. Söylersen bu işte seninde ismini veririz. Ailen zarar gibi tehditler savurdular. Bende korktuğum için susmak zorunda kaldım” dedi.

    Duruşma, diğer tanıklarında dinlenmesi için 20 Nisan tarihine ertelendi.

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