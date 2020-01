Bu nasıl bir baba!

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık bir yıl önce öz basanının yeğeni M.E. ile yine babasının arkadaşı olan M.Ç. tarafından cinsel istismara uğradığını, okulun rehber öğretmenine anlatan ve daha sonra M.E. ile M.Ç. hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde , “On yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı, cinsel istismar, çocuğa karşı cinsel taciz, çocuğun nitelikli istismarı” suçlamalarıyla haklarında dava açılmıştı. Bu davanın ilki gerçekleştirildi.

Davayı 9 yaşındaki mağdur S.A. psikolog gözetiminde özel odada, müşteki olarak da küçük kızın babası İ.A. ile annesi E.A ile tutuksuz sanıklar M.Ç. ve mağdur küçük kızın akrabası M.E. katıldılar.

Sanıklardan, mağdur küçük kızın dede dediği 70 yaşındaki M.Ç. savunmasında, mağdurun alt bölgesini cep telefonuyla çekmediğini, bunun bir iftara olduğunu söylerken, ikinci sanık olan mağdurun babasının yeğeni olan M.E. de üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “O benim yeğenim, kesinlikle kendisine elle dokunup ve farlı şekillerde davranıp, cinsel istismarda bulunmadım. İftiraya uğruyoruz” diye ifade verdi.

Daha sonra 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi ve zeka geriliği teşhisi konulan S.A.’nın, psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde; Dede dediği kişinin cep telefonuyla alt bölgesinin fotoğrafının çekildiğini, bunu kendisinin isteğini ve daha sonra cep telefonundan fotoğrafı kendisinin sildiğini, babasının yeğeni olan dayı dediği akrabasının da elleriyle kendisini okşadığını ve cinsel yerini gösterdiğini söyledi. Ne var ki mağdur küçük kızın her dört kelimeden birinde; “Şikayetçi değilim” demesi dikkatlerden kaçmadı.

Söz sırası müşteki durumda bulunan babaya geldi ve yaptığı açıklamalar herkesi şaşırttı. Baba İ.A. kızının yalan söylediğini, zeka geriliği olduğu için böyle iftiralarda bulunduğunu yeğeninin ve arkadaşının böyle bir işe kalkışmadıklarını belirterek, bu işi yapanın okulun rehber öğretmen tarafından yaptırıldığını söylemesi, büyük şaşkınlık yarattı. Ne var ki küçük mağdurun başından geçenleri anlatması , olayın boyutunun ne kadar büyük olduğu bir göstergeyken, babanın böyle bir savunma yapması yeğenini ve arkadaşını kurtarma planı olarak yorumlandı. Mahkeme eksik evrakların tamamlanması için davayı ileri bir tarihe erteledi.