Bu nasıl bir sanık

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizde yaşayan Galip K. İsimli vatandaş, sosyal paylaşım sitesinden kredi alınır ilanını görünce, ilanı veren kişiyle irtibata geçti. Kısa sürede kredi alacağına inanan vatandaş, ilanı veren kişi olan Okay O.’nun hesabına 5 bin 730 TL para havale etti. Aylar geçmesine rağmen talep ettiği krediye alamayan mağdur vatandaş, dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu.

Kolay kredi vermek vaadiyle vatandaşları dolandırdığı anlaşılan Okal O. Hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Manise 2 nolu L Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan Okay O.’nun konuşma tarız ve yaptığı hareketler, duruşmaya damgasını vurgu.

Son kez hakim karşısına çıkan Okay O., mahkeme başkanının ne iş yapıyorsun sorusuna karşılık; “Param yok. Sokaklarda kalıyorum. İşim de yok. Bu işi yapan Emin isimli kişidir. Bu kişi bana gelerek, kredi kartımı istedi. O insan değil, o bir şeytan” dedi.

Mahkeme başkanının son sözün nedir sorusuna da sanık; “Ona insan demeyin” demesi üzerine, nitelikli dolandırıcılık yapmak suçundan önce 4 yıl 6 ay hapis cezasına sonra bu ceza 3 yıl 9 aya indirilerek, 9 bin 540 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, verilen ceza sonrası, “İyi tamam tamam” diyerek olayı saflığa vurmaya çalıştı.