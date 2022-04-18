Bu nasıl bir yol!

Haber: Uğur Balaban

Yıllardır bölgedeki kömür işletmelerinin ve tavuk firmalarının kullandığı yol, adeta savaş alanına döndü. Yolun her yerinde oluşan delikler yüzünden araç sahipleri, araçlarını sanayiden çıkartamaz oldu.

Bu yol 100. yıl,Hüsamettindere,Uzunçam,Yalamalar,Çamurluk,Mongoşlar ve Göynük istikameti At Yaylasına çıkan güzergah. Kar, yağmur ve çamur ile ağır tonajlı kamyonlar yoluher geçen yıpratırken, yol üzerinde oluşan çukurlar ise büyük tehlike yaratıyor. Sürücüler, bir an önce bölgede çalışma yapılmasını ve yolun asfaltlanmasını istediler