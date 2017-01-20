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20 Ocak 2017 Cuma
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    • “Bu nasıl bir zehirli düşüncedir?”

    Türk Eğitim-Sen BOLU Şube Başkanı HÜSNÜ YAMAN, milli eğitimin darmadağın edildiğini söyledi, “Nasıl bir zehirli düşüncedir ki, bu ülkenin kurucusu ve bu ülkenin kuruluş tarihi çocuklara okutulmasını zararlı bulmaktadır” dedi.

    20 Ocak 2017 Cuma 15:22
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    “Bu nasıl bir zehirli düşüncedir?”

    Basın Bülteni

    Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, Atatürk ilke ve inkılaplarının eğitim müfredatında kısıtlanacak olmasına karşı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Değerli arkadaşlar, bir millet olabilmenin ve bir millet ruhuyla çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmanın yegâne yolu eğitimdir. Zira Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün de dediği gibi “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” Bugün milli eğitimimiz, sürekli değişiklikler ve bu değişikliklerin yarattığı keşmekeşlikler içerisinde darmadağın hale gelmiştir. Ne ruhu kalmıştır, ne de bedeni… Altı defa değişen bakanı, defalarca değişen sınav sistemi ve yönetmelikleriyle eğitimimizin geldiği nokta içler acısıdır. Bir sendikanın genel başkan yardımcısının Atatürk ile ilgili sözleri ise, sürecin geldiği en tehlikeli halin adeta özetidir”

    BU NASIL ZEHİRLİ BİR DÜŞÜNCEDİR

    Yaman açıklamasında zehirli bir düşünce olduğunu belirterek “Bu nasıl bir zehirli düşüncedir ki, bu ülkenin kurucusu ve bu ülkenin kuruluş tarihi çocuklara okutulmasını zararlı bulmaktadır. Bu nasıl bir hınçtır ki, bizlere hür ve bağımsız bir vatan bırakanlar, bugün tarihin acımasız mahzenlerine kapatılmak istenmektedir. Yazık.. Çok yazık.. Allah bu zihniyette insanlardan ülkemizi muhafaza eylesin. Değerli arkadaşlar, Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tüm ders kitaplarının müfredatlarında değişikliğe gitti ve taslağı yayımladı. Ve maalesef aylarca tartışılması ve olgunlaştırılması gereken bu taslak, sanki yangından mal kaçırılır gibi sadece bir hafta incelenmesi için öğretmenlerin görüşlerine sunuldu. Hem de karnelerin verileceği, iş ve işlemlerin en yoğun olduğu bir haftada… Oldubittilerle, olan bitenler ne fayda getirecek anlayabilmiş değiliz. Bir yandan bir sendika genel başkan yardımcısının Atatürk ile ilgili zehir zemberek açıklamaları, ardından bir hafta sonra yeni müfredat değişikliği taslağının yayımlanması…” ifadelerini kullandı.

    ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDİYORLAR

    Aydınlık eğitim sisteminden vazgeçmeyeceklerini belirten Yaman “Anlaşılan o ki bakanlık, ölümü gösterip sıtmaya razı edecek bizleri.. Sendika olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilmesini isteriz. Hatta bu vesileyle Genel Merkezimiz, sizlerden gelen görüşleri değerlendirip bir rapor hazırlayacak; olumlu ve olumsuz taraflarıyla bu rapor kamuoyuyla paylaşılacaktır. Velhasıl, değişim mi yoksa dönüşüm mü noktasında samimiyetinden şüphe ettiğimiz bir süreç içerisinde karanlığa doğru gidiyoruz. Şu iyi bilinmelidir ki, ne bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten vazgeçeriz ne de çocuklarımızı ve ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak bir eğitim sisteminden… Sonuna kadar fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür bir neslin inşasının taraftarı ve savaşçısı olacağız. Bu böyle biline…” dedi.

    Türk Eğitim-Sen’den Atatürk hassasiyeti

    Yaman, milli eğitimin darmadağın edildiğini söyledi, “Nasıl bir zehirli düşüncedir ki, bu ülkenin kurucusu ve bu ülkenin kuruluş tarihi çocuklara okutulmasını zararlı bulmaktadır” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Eğitim-Sen, BOLU, Şube, Başkanı

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