Bu nasıl bir zihniyet

Haber: Uğur Balaban

Her mevsim ayrı güzelliğe sahip olan Yedigöller Milli Parkı her hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor. Hazan mevsiminde ayrı bir güzelliğe sahip olan Yedigöller hem doğaseverlerin hem de tatil yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği mekanlardan birisi. Ancak Yedigöller’e sonbaharın son aylarında akın akın gelen ziyaretçiler aşırı yoğunluk oluşturdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü yayımladığı mesaj ile vatandaşların başka alanlara gitmeleri isteyerek Yedigöller’e kimse gelmesin demesi kafalarda soru işareti yarattı.

DKMP Bolu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yedigöller Milli Parkımızda aşırı yoğunluk devam etmektedir. Ziyaretçilerimize diğer alanları tercih etmelerini önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

DKMP tarafından yapılan açıklama sonrası Bolu’nun Doğa Harikası Yedigöller’e hazan mevsiminde gelmek isteyen vatandaşların kafasında soru işareti kaldı.