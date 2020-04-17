Bu nasıl bir zihniyet!

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık bir ay önce hükümet tarafından, coronavirüsü nedeniyle cafeler, çay ocakları mücbir sebep gösterilerek tamamen kapatılırken, lokantalar ve fast foot işlemlerine sadece paket servisi vermek şartıyla açık tutulmasına karar vermişti. Ne var ki AKSA Doğalgaz işletmesi kapalı olan işletmeye gaz kesme ihbarnamesi gönderdi. Yaklaşık bir aydır para kazamayan ve çalışanlarını ücretsiz izne çıkartmak zorunda kalan işletmeye gaz kesme ihbarnamesi gönderilmesi tepkilere neden oldu. Hükümetin, mücbir sebepten dolayı kapattığı bu tür işletmelere yaptırım uygulanmayacağı duyurmasına rağmen AKSA’nın böyle yola başvurması esnaf tarafından üzüntü ile karşılandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen işletme sahibi kendisine gelen gaz kesme ihbarnamesini göstererek, “Borcum bin liranın üzerinde. Fakat bir aydır işletmemiz kapalı. Para kazanamıyoruz. Devlet bize garanti verirken, AKSA ise zalimce gazımı kesiyor. İhbarname 13.04.2020 tarihinde tebliği edildi ve 3 gün içerisinde de ödememiz gerektiği vurgulandı. Olmayan parayla ben bunu nasıl öderim. Bir an önce bu konunun bir kesinliğe kavuşturulmasını istiyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020, 16:53