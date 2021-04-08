Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz Kıbrıscık ilçesinde Belen köyünün yakınlarında bulunan Belen-Alan yolunun kenarına dökülmüş tavuk kümesine ait ısı yalıtım malzemeleri ve atıkları çevreye zarar vermeye devam ediyor. Çevreyi kirleten atıkların görüntüsü doğa yürüyüşçüsü ve aynı zamanda gazeteci olan Metin Ferah’ın objektifine takıldı.

Çevre kirliliğini fotoğraflayan Ferah, “Bu nasıl insanlık? Hemen hemen her doğa yürüyüşü sırasında sıklıkla karşılaştığımız doğaya ve çevreye karşı bu hoyratça davranış, ya insanlarda doğa ve çevre bilincinin azlığından ya da yerel yönetimlerin bu işin üzerine fazla çaba harcamamalarından kaynaklanıyor gibi” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 14:21