Bu nasıl yasak!..



Haber:N.Halid Altundal

Tüm dünyada yılbaşı kutlamaları bu yıl korona salgını gölgesinde geçecek. Salgının en başından itibaren canla başla salgının seyrini düşürmek için çalışılırken otel ve onlinerezervasyon siteleri ise yılbaşı paketlerini duyurmaya başladı. Milyonlarca insan için 31 Aralık 4 Ocak tarihlerini kapsayacak beş günlük yasak uygulanırken, İlimizdeki bazı oteller yasağı delmek için tek gece konaklamalı yılbaşı partisi paketlerini satışa çıkardı.

Bolu’dan çok sayıda otelin yeni yıl partisi düzenleyeceği ve 2021’e sayılı günler kala paketlerin satışa sunulduğu biliniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait tur şirketinin internet sitesinden satışa sunulan yeni yıl kutlama paketleri el yakıyor. Abant ve Kartalkaya’da bulunan otellerin başını çektiği yeni yıl kutlaması yapacak olan oteller bir veya iki gecelik rezervasyon yapılması karşılığında doyasıya yılbaşı partisi vaadinde bulunuyor.

CHP Eski Milletvekili BarışYardakaş yılbaşı gecesi 'da da bazı otellerin kutlama programı yapacağını duyurarak, “Perşembe gecesi atv'de isyan etmiş ve ‘Kültür Bakanı Ersoy, pandemiye rağmenotelinde yılbaşı partisi düzenleyecek’ demiştim. Oteli aradım, saat 22.00'ye kadar canlı müzik de varmış! O halde milyonlarca insan neden kapanıyor eve? Bu nasıl salgın yönetimi? Sağlıkçılara acıyın!" dedi.

Yarkadaş paylaşımının devamında, "@tv'deki yayında, sadece Bakan Ersoy'un değilBolu, Bodrum ve Sakarya'daki birçok otelin de 31 Aralık gecesi müzikli - eğlenceli programlar düzenleyeceğini belgesiyle göstermiştim. Sanırım virüs, 31 Aralık'ta izinde... Oteller turistler için özel bölümler bile hazırlamış!" ifadelerini kullandı.