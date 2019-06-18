Bu ne ballı kiralama

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Beş yıldır yaşanan skandallar sebebiyle ülke gündeminden bir türlü inmeyen Gölcük Tabiat alanı bu kez kiralama skandalı ile gündeme geldi. Eski Başkan Alaaddin Yılmaz’ın kaçak yapılaşmaya izin verdiği, mahkeme kararına rağmen yargıyı hiçe sayarak inşaat çalışmalarına devam ettiği Gölcük Tabiat Alanı son olarak Gazelle Resort&Spa şirketine yapılan teamüllere aykırı ballı kiralama ile gazete manşetlerine taşındı. Aynı parkta bulunan diğer işletmelerin yarısından daha düşük bir fiyata kiralanan alanın ilk kiralama bedeli ise akıllara zarar bir rakam olduğu öğrenildi. Yedi yıl önce ilk olarak 1250 liraya kiralanan yaklaşık 1500 metrekare kullanım alanlı kır gazinosunun kirasının tabiat parkındaki diğer işletmelere göre çok daha ucuz olması akıllarda soru işareti bıraktı.

ŞAKA GİBİ KİRA 4 BİN LİRA!

Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan bu ve Gazelle Resort&Spatarafından işletilen restorantın aylık kira bedeli sadece 4 bin Lira. Ve bu zamlı hali; Yakın geçmişe kadar 2 bin Lira olan aylık kirası yüzde yüz zamlanarak 4 bin Liraya çıkartılmış. Bilirkişiler tarafından aylık kira bedelinin 80 ila 90Bin Lira arasında bir rakam olması gerektiği belirtilen kır gazinosunun kira sözleşmesi sebebiyle kamu yedi yıldır zarar uğratılıyor.

7 YIL ÖNCE 54 BİN LİRA

2012 yılında Bolu Belediyesinin Gölcükt’tekiracısı konumunda olan Boluspor Yönetimi ve Başkanı Abdullah Abat aynımekanayıllık 650 bin Lira veren işletmeci bulmuş ancak Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmazkabul etmeyip aylık 1.250 Liraya,yıllık cirosu milyon dolarlarla ölçülen Grand Kartal Turizm ve Ticaret Anonim Şirketine vermişti. Yaşanan bu süreç Abdullah Abat’ınBoluspor Başkanlığını bırakmasına kadar gitmişti. Mekanın bugün ki kira kontratı ortaya çıkınca, o günden bu yana bir değişiklik olmadığı ve haksızlığa devam edildiği görüldü.

AYLIK ZARAR 80 BİN LİRA

Bolu Belediyesi’nin ve BOBES’in borçlarının tartışıldığı bugünler de BOBES’e bağlı Gölcük’teki bu restorandın ödediği kira bedeli şok etkisi yarattı. Gölcük’teki tüm işletmeler arasında en az kirayı ödeyen Gölcük’ün en değerli mekanına aylık 80 ila 90 bin Lira arası kira verebilecek işletmecilerin bulunabileceği söylenirken, bugüne kadar 2 bin Lira, yaklaşık 6 önceden beri de 4 bin Lira kira ödenmesi kafalarda birçok soru işaretini beraberinde getirdi. bugüne kadar yaşanan bu büyük haksızlığın neden yapıldığı ve ne zaman önüne geçileceği merak konusu oldu.