Bu ne pişkinlik böyle

Haber: C. Kutay Aykan

Tek yönlü olarak araç trafiğine hizmet veren Cumhuriyet Caddesinin devamı olan PTT Caddesinin Hitit Sokak girişine minibüsünü çeken 06 plakalı uyanık bir sürücü, trafik akışına bile aldırış etmeden incir satmaya çalışması hem sürücüleri hem de vatandaşları çileden çıkarttı.

Aracını çektiği yeri sanki babası yaptırmış gibi rahat tavırlarla paketi 10 TL’den satış yapan uyanık sürücü, kuralları bile hiçe saydı. Bu sürücü yüzünden bir çok araç geçiş yapamazken, özellikle halk otobüsleri ise yollarına devam edebildi. Trafik akışının üzerinde satış yapan sürücü trafik akışının kapanmasına bile neden oldu. Vatandaşlardan ve sürücülerden gelen tepki üzerine minibüs sürücü bölgeden uzaklaştı.