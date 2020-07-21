Bu ne rezillik!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Hem ilimiz hem ülkemizde koronavirüs mücadelesi aralıksız sürdürülürken whatsapp ihbar hattımıza gelen görüntüler şoke etti. Vatandaşlar tarafından BAİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çekilen görüntüler pes dedirtti. Görüntülerde covid-19 pozitif vaka olduğu iddia edilen bir kadın ile iki çocuk izolasyonlu sedye ile ateş polikliniği önünde bekletiliyor. Covid-19 hastalarının daha sonra normal sedyeye alınarak uzun süre poliklinik önünde bekletildiği belirtilirken hastaneye gelen diğer vatandaşların hastaların yakınından hiçbir tedbir alınmaksızın gelip geçtiği öğrenildi. Durumu gören vatandaşlar tarafından görüntülenen olayın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Birçok vatandaş ölümcül virüse karşı bu denli ihmalkarlık yapılmasına tepki gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 23:12