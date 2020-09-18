Bu neyin cakası anlaşılamadı



HABER:Erdal Tanrıverdi

Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri yaz boyunca abartı egzozlara yönelik uygulama yaptı. Yaz dönemlerinde vatandaşların en fazla şikayetçi olduğu konulardan birisi olan abartı egzozların gürültü kirliliğine sebep olmaması için polis ekipleri harekete geçti. Yapılan uygulamada çok sayıda motosiklete abartı egzozdan dolayı işlem yapılıp motosikletler otoparklara çekildi. Polis ekipleri abartı egzozun yanı sıra kask ve ehliyetsiz motosiklet kullananlara da ceza kesti. Bu tür denetimlerin daha sık yapılacağı kaydedildi. Yıl boyu yapılan denetimlerde 128 motosiklet cezai işlem yapılırken bu araçların sürücülerine 175 bin lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin sıklaştırılacağını belirten yetkililer hiçbir motorlu araçta modifiye çalışması yapmanın yasal olmadığını bildirerek, kesinlikle araçlarda orijinal üretimin dışına çıkılmamasını istediler.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020, 01:08