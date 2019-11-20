Bu nineyi dolandırmaya utanmadın mı?

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışına olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan hakkında dava açılan Emrah Akgül, Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan SEGBİS sistemiyle tutuksuz olarak duruşmaya katıldı.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanık Emrah Akgül’ün aynı suçtan 3 ayrı davası daha olduğu tespit edildi. Akgül, savunmasında şunları söyledi; “Kendimi asla belediye görevlisi veya belediye başkanının gönderdiğini söyleyerek ne hırsızlık ne de dolandırıcılık yaptım. Bolu’ya veya Kıbrıscık ilçesine de hayatım boyunca hiç gelmedim. Teyzeyi de ben dolandırmadım. Su arıtma işi yaptığım doğrudur. Belki benim yanımda çalışan elemanlar gelmiştir” dedi.

SEN YAŞLILARI KANDIRMAYA UTANMIYORMUSUN?

Mağdur durumda olan 82 yaşındaki 4 çocuk 8 torun sahibi olan Nazmiye Erfiliz isimli nine önce SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan sanık Emrah Akgül’ü teşhis ederek, “Beni dolandıran bu adam. Olay günü evde yalnız başıma yaşarken evime geldi. Kendisini Belediye Başkanının gönderdiğini ve her eve su arıtma cihazı taktığını söyledi. Bende, madem öyle muhtar nerede sorusunu sorunca, bu şahıs, muhtar, jandarma komutanıyla bir olay varmış oraya gitti dedi. Bende ona inandım. Bu olaydan bir gün önce de bin TL olan maaşımı çekmiştim. 100 lirasını da ihtiyaçlarım için harcamıştım. Geriye de 900 lira kalmıştı. Bu adam su arıtma cihazını 500 liraya verdi. Elimde 400 lira kalmıştı. Onu da avucumdan alarak bunun da vergisi olduğunu söyleyip, evden ayrıldı. Bana iki kişi gelmişti. Birisi de evin kapısında duruyordu” bu sırada sanığın, “Elini vicdanına koy teyze” demesi üzerine yaşlı kadın; “Sen yaşlıları kandırmaya utanmıyor musun” diyerek tepki gösterdi.

Yaşlı savunmasının devamında; “Bu adam beni kandırdı başkasını da kandırmasını istemiyorum. Kendisinden şikayetçiyim. Maaşımdan kalan 900 lirayı benden dolandırıcılık yapmak suretiyle alarak, beni 1 ay boyunca aç bıraktı. Utancımdan ne çocuklarıma ne de torunlarıma hiçbir şey söyleyemedim. Bir ay boyunca kuru ekmek yemek zorunda kaldım. Olayı sonradan öğrenen çocuklarım ve torunlarım bana kızdılar ama, ben bu durumu gururuma yediremedim. Parayı da geriye alamayacağım. Harım zıkkım olsun. Artık giden parayı bir sadaka olarak görüyorum. Köydeki komşularım bile, ‘Nazmiye teyzeyi dolandıran herkesi dolandırır’ diyerek laflar söylüyorlar. Nasıl oldu da ben bu dolandırıcıya paramı kaptırdım. Hala anlamıyorum. Verdiği su arıtma cihazı da hiçbir işe yaramadı. Her yerinden su aktı. Bende kızdım onu çöpe attım” dedi. Olayda bir diğer mağdur olan Huriye Mamur’un dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşma 28 Ocak 2020 tarihine ertelendi.