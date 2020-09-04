Bu numaradan arayanlara dikkat!

Haber: BMA

Gerede Belediyesi, ilçede yaşanan dolandırıcılık vakaları sonrası bir uyarı yayınladı. Belediye Başkanlığı, yönetici ve personellerin adını kullanarak yardım toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Konuyla ilgili yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin 0534 030 3396 numaralı telefon ile arayarak belediyemiz yönetici ve personellerinin adını kullanarak maddi yardım, engelli aracı vb. gerekçelerle yardım toplama görüntüsü altında dolandırıcılık yapmak istedikleri tespit edilmiştir. Belediyemize intikal eden söz konusu şikâyetler üzerine ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup benzer durumla karşılaşacak tüm hemşehrilerimizin de bu dolandırıcılara itibar etmemeleri ve dikkatli olmaları önemle rica olunur.”