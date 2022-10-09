Bu okulda her şey bir tane

Haber: Süleyman Kurt

Bolu’nun tek öğretmenli, tek hizmetli ve tek öğrencisi bulunan Yazıören Köyü İlkokulu, ilin gündemine oturdu. İlde bulunan 30 okul binası deprem güçlendirilmesi ve bakım için inşaat halinde bulunması nedeniyle diğer okullarda tarihi bir kalabalık yaşanıyor. Bazı okullarda taşımalı sitemle eğitim ve öğretim verilirken, Yazıören Köyü İlkokulunda bir öğretmen ve bir öğrenci bulunuyor. Köyde bulunan 7 öğrencinin 5 tanesi, eski okullarından ve eski öğretmenlerinden vazgeçmemek için taşımalı sistemi kabul ederek çeşitli okullara gidiyor. 2 öğrenci ise Yazıören Köyü ilkokulunda eğitim alıyor. Ne var ki öğrencinin birinin rahatsızlığından dolayı okula gitmemesi nedeniyle okulun tek öğrencisi 8 yaşındaki Merva Nur Özkan oldu.

Tadilat sonrası yenilenen Yazıören Köyü İlkokuluna atanan kadrolu öğretmen Emrah Arabacı, öğrencisine bire bir eğitim veriyor. İleride öğretmen olmak istediğini belirten öğrenci Merva Nur Özkan, “Okulun en şanslı öğrencisi benim. Öğretmenimden birebir eğitim alıyorum. Ama, teneffüslerde canım sıkılıyor. Benimle birlikte arkadaşlarımın olmasını çok isterdim” dedi.

Okulun tek öğrencisi olan Merva Nur Özkan’ın köy muhtarı olan babası Abdullah Özkan, tek öğretmen ve tek öğrencili okulun hikayesi hakkında şunları söyledi; “Köyümüzde okulumuz vardı. 1996’da yapıldı bu okul. Kendim de bu okuldan mezunum. Daha sonralarda taşımalı sisteme geçildi. Köydeki öğrencileri, şehir merkezindeki okullara taşıdılar. Sadece burada değil, Türkiye genelinde bakanlığın bir çalışması olmuş. Müfettişler geldiği köylere. Köylerdeki okulları gezdiler. Bizim okulumuzda 7 öğrenci vardı. Okulu açacağız dediler. Biz de okulun tadilatını yapmalarını talep ettik. Okulların açılmasına 1 ay kala, Milli Eğitim Müdürlüğü, köy ve okulları açacağız dedi. Taşımalı sistemle değil, öğrencileri köy okullarında okutacağız dedi. Geldiler, okulun tadilatını yaptılar. Dörtdörtlük oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü’müze ayrıca okulumuzu bu hale getirdiği için teşekkür ediyorum. Okulumuza sözleşmeli öğretmen yerine kadrolu öğretmen gönderdiler bize. Öğretmenimiz de tecrübeli bir öğretmen” dedi.

Okulun hizmetlisi olan muhtarın eşi ve öğrenci Merva Nur Özkan’ın annesi Gülnur Özkan’da; “Ben çok memnunum. Öğretmenimiz de çok iyi, Allah razı olsun ondan. Emeklerini inşallah heba etmeyiz. Çocuğumu burada okuttuğum için çok mutluyum. Kızımın okuyup öğretmen olmasını istiyorum” açıklamasında bulundu.