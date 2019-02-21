Bu okulda mobbing var!

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İddiaya göre Fen Lisesi Müdürü Ali İhsan Duman ile Müdür Baş Yardımcısı Burhan Kotan’ın sınavla okula atanan öğretmenlere mobbing uygulamaya başladı. Yine iddiaya göre her iki idareci sınavla okula atanan matematik öğretmeni Kadir Gürler’e, “YETERSİZ” raporu vererek. Durumu Milli Eğitim Bakanlığına bildirdi.Bakanlığa gelen rapor üzerine Bolu Fen Lisesine, bakanlık müfettiş gönderdi. Bir hafta boyunca okulda inceleme yapan müfettiş, matematik öğretmeni Kadir Gürler hakkında, “YETERLİ” diye rapor verdi. Bu raporun ardından iddiaya göre Okul MüdürüAli İhsan Duman ile Baş Yardımcısı Burhan Kotan, matematik öğretmeni Gürler ile sınavla atamaları yapılan diğer öğretmenlere mobbing uygulamaya devam etti.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Fen Lisesi Müdürü ve Başyardımcısının kendisi hakkında asılsız iddialarda bulunduğu ve meslek hayatının zarar görmesinden dolayı matematik öğretmeni Kadir Gürler, hakkını aramak için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Güler, savcılığa dilekçe vererek okul yönetimden mobbing uyguladığı gerekçesi ile şikayetçi oldu.

HAKSIZ KAZANÇ MI VAR?

Okul müdürü ve başyardımcısı hakkında bir iddia da okulun pansiyonunda kalan öğrencilere yapılan aylık ödemeler ile ilgili ortaya kondu. Her iki idarecinin okulun pansiyonu üzerinden haksız rant sağladıkları ve pansiyonda kalan öğrencilerden para topladıkları iddia edildi.