Bu olay askere hiç yakışmadı

Haber: C. Kutay AYKAN

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ve mesleklerinde uyuşturucu konusunda uzmanlaşan deneyimli polisler önceki gece yaptıkları yol uygulamasında şüphe üzerine durdukları bir araç içerisinde zulalanmış 0.61 gram skunk maddesi ile 93 adet ectacy hap ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri doğu illerinden alıp İstanbul ilinde satmaya çalışan işçi F.Ş ile Kandıra da halen askerlik yapan er E.E.’de gözaltına alındı. Şube alınan ifadelerinin ardından iki uyuşturucu satıcısı Savcılığa sevk edildi.