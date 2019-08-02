BU OLAYDA SADECE BEN DEĞİLİM !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Hani derler ya bir işin içine girmeyince o işin ne kadar güçlükle gerçekleştiğini bilemezsiniz diye. Çoğu zaman bazı gazeteci ve Televizyoncu arkadaşlarımız da olaylara uzaktan bakıp haberlerini yorumlarını öyle yapıyorlar. Hatta günümüzde kopyala yapıştır haberciliği diye bir şeyde var. Haberciler artık habere gitmiyor. Haber onların ekranına geliyor. Tabi durum böyle olunca haberin içine giremiyorlar. Haberin içine giremedikleri içinde doğru bilgiyi insanlara aktaramıyorlar. Sakın yanlış anlamayın sokaklarda haber kovalayan arkadaşlarımıza bir şey demiyorum. Onların yaptığı esas habercilik çünkü onlar haberi yaşıyor haberin içine girip yaptıkları işe duygu katıyorlar.

Bunları dedim diye hiçbir gazeteci arkadaşım bana kızmasın çünkü zaman zaman aynı hataya bir gazeteci ve yazar olarak düştüğüm oluyor ama böyle durumlarda toparlamayı işin gereğini yapmayı da biliyorum. Bunları size niye anlattığıma gelince, biliyorsunuz ben çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yapmaktayım. Geçtiğimiz haftada Esas 14 burada alışveriş merkezinin sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz 200 Hey bizde buradayız indirmesi bir tekerlekli sandalye projemizde ilk tekerlekli sandalyemizi bir ihtiyaç sahibiyle buluşturduk. Buraya kadar her şey çok güzel

Tabi ben aynı zamanda engellenen bir gazeteci olduğum için arkadaşlarım haber yapmak istedi. Bende “hediyeyi verdiğimiz arkadaşımızın isminin ve görüntülerinin kullanılmaması şartıyla” ve de insanlara örnek olsun. Bu işleri daha çok kurum ve kuruluş desteklensin diye haberin yapılmasına izin verdim. Haber metnini ilk önce bana gösterirseniz sevinirim eksik ya da fazla bir şey olmasın dedim. Arkadaşlar haber metnini yazmış bana gönderdi. Bazı yerlerini düzelterek tekrar arkadaşlara gönderdim. Tabi haber ajanslarında en az 2-3 editör haberleri kontrol ettiği için, kontrol sırasında baya bir değiştirmişler. Sonrada yayınlamışlar. Yani kontrolün dozu ve sınırı biraz kaçmış ve böylece haber amacından sapmış

Hâlbuki benim bu haberle yapmak istediğim şey firmaları, özel kurumları veya kuruluşları bu yönde teşvik etmekti. Bu projede benim yanım yer alan kişiler ve kurumlar hiç yazılmamış sanki her şeyi ben yapmışım gibi gösterilmiş. Haberdeki eksiklikleri fark ettiğim an kendi özel sitemde bir haber ve duyuru yazarak gazeteci arkadaşlara haberin en doğrusu burada diğer haber eksik yazılmış dedim. Çoğu gazeteci arkadaşım beni kırmadı ve benim doğru şekilde yazdığım haberi paylaştı. Hepsine teşekkür ederim.

Aslında bu olayın sebebini tahmin ediyordum. Yine de niye böyle oldu diye araştırdım. “Sebep günümüzde ki haber ajanslarının yayın politikaları olduğunu anlayınca hafifçe gülümsedim.” tamam bu projeye sponsor olan firma yani Esas 14 Burada bir alışveriş merkezi yani ticari bir kuruluş ancak yaptığımız iş sosyal sorumluluk projesi ve ben onların desteği olmasaydı bu projeyi gerçekleştiremezdim. Yani bir insanın önünden engelleri kaldıramazdık ve kendi adıma bu ekiple bu projeyi geliştirerek devam ettirmek çok istiyorum.

Siz beni yazıyorsunuz projeyi yazıyorsunuz projeyi finansa eden sponsora haberlerinizde yer vermiyorsunuz! bu yaptığınız oluyor mu? Tabi ki olmuyor çünkü bir projeyi hayata geçirmek bir ekip işidir ve şatları oluşturmak o ekibi kurmak dünyanın en zor işlerinden biridir! Ayrıca bende iyi kötü 9 yıldır basın dünyasının içindeyim. Görev yaptığım kurumlardan hiç biri böyle haberlerde şunu yazma, şurayı çıkart demedi. Tam aksine ben bir sakıncası var mı dediğimde ” Yaz Onur herkese örnek olsun derler. “ Tabi ki herkesin bakış açısı yayın politikası farklı ancak bu nedenlerle böyle bir işte emeği gecen insanları yok sayamayız

Bakın arkadaşlar sadece bu işte değil özel şirketlerin desteklediği böyle bir sürü örnek proje var. Ama sayenizde dile getirilmiyor. Hâlbuki “insanları incitici onur kırıcı” şeyler dışında bunlar anlatılmalı ve herkes tarafından örnek alınmalı daha çok özel kurum ve şirket teşvik edilmeli ve bu projeler artarak devam etmeli, insanların önünden engeller kalkmalı insanların hayalleri gerçekleşmeli. İnanın bana gazeteci ve yazar ve tabi haber ajansları bu konuda daha duyarlı, teşvik edici olurlarsa haberleri yaşayarak yaparlarsa bu ülkede engeller daha kolay aşılır…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi….