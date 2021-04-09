BU OLAYLARI YAŞAMAMAK İÇİN…

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Hayatta bir şeye başlamak bitirmenin yarısıdır derler. Çünkü başlangıçlar her zaman cesaret ister. Örneğin ben bazı haftalarda yazmaya başlamakta zorlanırım. Ancak bilgisayarın başına geçip ekrana boş sayfayı çağırdığımda parmaklarım klavyenin üzerinde gezmeye başlar. Mutlaka yazacak bir şeyler bulurum.

Bu anlattığım çalışma şekli bazıları için yetenek, bazıları için deliliktir. Benim için de her hafta bir şeyler üretmek. Ürettiklerimi sizlerle paylaşabilmek büyük bir özgürlüktür. Ancak benim bu özgürlüğüm yazılarda birine zarar verirsem o anda biter o yüzden hep kendi kendime “Onur Frene bas” derim çünkü amacım bu yazılarda kimseye zarar vermek değil her şeyin daha güzel olmasına katkı sağlamaktır.

Ancak itiraf edeyim bazen öyle olaylar öyle konular olur ki kendimi frenlemek çok zor olur. İşte bu yazıda da beni çok sinirlendiren bir olayı aktarmaya çalışacağım. Geçtiğimiz günlerde internette gazeteleri dolaşırken bir habere rastladım şimdi sizinle bu haberi kısaca paylaşmak istiyorum.

“Kırıkkale’de merkez Bahçelievler Mahallesi’ndeki belediye tarafından yaptırılan engelliler ve yaşlıların kullandığı asansöre, iki genç zarar vererek kullanılamaz hale getirdi. Altgeçitteki asansöre kimliği belirsiz iki genç, asansörün kollarını çekip bıraktığı ve üzerine çıkarak zıpladığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.”

Ben haberi okuduktan sonra olayın güvenlik kamerası kayıtlarını da merak edip inceledim. İki genç merdivenlerin korkuluklarına bağlı olarak duran engelli asansörünü tıpkı bir jimnastik aleti gibi kullanmaya çalışmışlar yani üstüne çıkıp zıplamışlar koruma kollarını indirip kaldırmışlar. Tabi bu hareketler de cihaza zarar vermiş.

Olayı duyunca bu gençler o hareketi niye yaptı. O asansörle ne işleri var dediğinizi duyar gibiyim. Aslında bende bu soruları olayı gördüğümden beri kendime soruyorum. Biraz düşününce sadece bu olayda değil genelde bizim toplumun böyle olduğunu üzülerek söyleye bilirim. Niye mi böyle diyorum. Hemen açıklayayım

Örneğin bazı insanlara önümdeki bilgisayarı versem belli bir süre alın kullanın desem alıp kullanırlar ama kendi para verip aldıkları bilgisayarlar kadar dikkat etmezler “aman canım bu bilgisayar nasıl olsa benim değil bozulursa Onur düşünsün diye düşünürler. Bilgisayarı ben geri aldığımda mutlaka bir problem çıkar. Gerçi bilgisayardan birazcık anladığım için çıkan problemi çözerim ancak ihtiyaç anında kullanamamak baya bir canımı sıkar.

Şimdi bazı arkadaşlar gülümseyerek “ Bilgisayarını niye veriyorsun?” diyecek bilgisayar sadece bir örnek anlatmaya çalıştığım şey bazı insanlar kendi ceplerinden para çıkmayınca ve ya kendileri problem yaşayıp orda duran asansöre ihtiyaç duymayınca ellerindeki imkânların kıymetini anlamıyor anlamayınca da yukarıdaki haberde yaşanılan olaylar oluyor.

Peki, sizce asansöre zarar veren bu gençler yakalanırsa ne ceza verilmeli? Hemen kaba kuvvet ya da hapse atalım şeklinde cevaplar vermeyin. Mesela bana bu gençlere bir ceza ver deseler alırım o gençleri o asansörün yanına dikerim. Asansörü belli bir süre yaptırmıyorum ihtiyacı olanlara siz yardım edeceksiniz. İhtiyacı olanları bu merdivenlerden siz çıkartıp indireceksiniz derim. Yani bir şekilde zarar verdikleri şeyin ihtiyacı olan insanlar için ne anlam taşıdığını görmelerini sağlarım. bakın bakalım ondan sonra bu olaylar oluyor mu?

Her insan özgür, iyi ve kaliteli yaşamak ister. Ancak özgürlük birilerine zarar vermek birilerinin hayatı kolayken onu zorlaştırmak değildir. Başta da dediğim gibi bu yazıları yazarken birine zarar veriyorsam benim özgürlüğüm biter. O yüzden özgür bir dünya kaliteli ve iyi bir yaşam istiyorsak bir birimizin haklarına saygı duymayı, bir birimize zarar vermemeyi ve elimizdeki imkânların değerini bilmeliyiz. Eğer bunları yapar ve uygularsak bizden sonrasını düşünürsek bu tür olayların olmadığı daha iyi bir dünyada yaşarız...

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – BOLÇİ’nin katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan yazılar…