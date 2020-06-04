Bu ölüm sana hiç yakışmadı

Haber: C. Kutay Aykan

Beynindeki damar tıkanıklığı nedeni ile Ankara da tedavi görmesinin ardından Ankara'dan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine getirilen Özkan yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Hem parti içerisinde hem de Bolu halkı tarafından sevilip sayılan Metin Özkan’ın hayatını kaybetmesi derin üzüntü yarattı.

Metin Özkan’ın cenazesi bugün Doğancı Köyü camisinde kılınacak öğle ve cenaze namazının ardından Doğancı Köyü mezarlığına defnedilecek. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 12:11