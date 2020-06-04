Bu ölüm sana hiç yakışmadı

Uzun bir süre Bolu Valiliğinde makam şoförü olarak görev yaptıktan sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın milletvekilliği döneminde katip üye iken şoförlüğünü de yapan Metin Özkan kansere yenik düşerek vefat etti.

Bu ölüm sana hiç yakışmadı

Haber: C. Kutay Aykan

Beynindeki damar tıkanıklığı nedeni ile Ankara da tedavi görmesinin ardından Ankara'dan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine getirilen Özkan yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Hem parti içerisinde hem de Bolu halkı tarafından sevilip sayılan Metin Özkan’ın hayatını kaybetmesi derin üzüntü yarattı.

Metin Özkan’ın cenazesi bugün Doğancı Köyü camisinde kılınacak öğle ve cenaze namazının ardından Doğancı Köyü mezarlığına defnedilecek. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 12:11
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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