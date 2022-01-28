Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası geçen 4 yılın ardından 42.olağan genel kurul toplantısına gidiyor. Yapılacak olan seçim öncesi Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Fırat seçime tekrardan aday olduğunu duyurdu. 1036 üyenin oy kullanacağı seçimde Orhan Fırat ve Abdullah Özkan yarışacak. Seçim öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Orhan Fırat, “’Destek sizden hizmet bizden’ sloganımız ile bu onurlu göreve tekrar talibiz ve kapımız her daim üyelerimize acıktır” dedi.

“ÜYELERİMİZİ HİÇ MAĞDUR ETMEDİK VE HALENDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR”

Başkan Fırat yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yaklaşık 4 yılda bir yapılan odamızın olağan genel kurulu 29 Ocak 2022 tarihinde Necip Fazıl Kültür merkezinde yapılacaktır. Siz değerli odamız üyelerinin teveccühü ile 4 yıl önce bizlere güvenerek bizlere inanarak bu onurlu görevin başına getirmiştiniz. Ben ve çalışma arkadaşlarım geçen 4 yıllık zor süreçte odamıza kayıtlı bulunan ticari taksiler, nakliyeci esnaflarımız ve yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan üyelerimiz başta olmak üzere yönetim ve denetim kurulu olarak birçok çalışma yaptık ve bu yapılan çalışmalarda üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması, mağduriyetlerinin giderilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarında elimizden gelenin en iyisini ilgili merciiler, kamu kuruluşları, üst kuruluşlar belediyemiz nezdinde büyük bir çaba sarf ederek gösterdik. Özellikle son 2 yılı aşkındır devam eden covid19 pandemi sürecinde birçok esnafımız çok zor şeyler yaşadı, yolcu taşımacılığı faaliyetlerimizi tüm zorluklara rağmen yılmadık, covid tedbirleri çerçevesinde taşımacılık faaliyetlerimiz sürdürmeyi başardık, ticari taksilerimizle geçen 4 yılda büyük özveri göstererek birçok toplantı yaptık, pandemi sürecinde günün şartlarına göre çalışmalarını sağladık, araçlarımıza maske mesafe araç içi dezenfektan uygulamalarını zorunlu tutmak suretiyle Bolu Belediyemiz ile ortak çalışma yaparak defalarca ticari taksilerimiz ilaçlanmıştır. artan akaryakıt fiyatları sonrası taksimetre ücret zammını bağlı bulunduğumuz üst kuruluşlardan günün ekonomik şartlarına göre talep ettik ve taksici üyelerimizi hiç mağdur etmedik ve halende çalışmalarımız devam etmektedir.”

“BOLU HALKINADA EN İYİ EN KALİTELİ HİZMETİ VERDİK”

“Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan minibüs ve otobüs sahibi esnaflarımızın da her daim yanlarında olduk, bolu belediyemizin ilgili birimleri ile ortak istişare yaparak belediye başkanımız Sn. Tanju Özcan’ında büyük desteği ile otobüsçü esnaflarımız için yolcu taşıma ücretleri, katkı paylarının kaldırılması, vs. birçok iyileştirmeler ve yenilikleri getirdik esnaflarımızın daha kazançlı durumda çalışmasını sağladık. Fiyat tespit komisyonlarımız gerek milli eğitim gerekse belediye nezdinde yapılan çalışmalarla ile servis araçlarının taşıma ücretlerini de günümüzün ekonomik şartlarına göre tespit ettik, pandemi sürecinde de yolcu taşımacılığı yapan esnaflarımızı artan giderler karşısında ezdirmedik, bolu halkınada en iyi en kaliteli hizmeti verdik.”

“ESNAFLARIMIZIN GELİR SEVİYELERİNİN EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİNYENİDEN ADAY OLDUM”

“Değerli basın mensupları ve değerli üyelerimiz, yapacaklarımız daha bitmedi, geçen 4 yılımızda sizlere ve bolu halkına en kaliteli hizmeti, şeffaf yönetimi, ortak akıl ile yönetim anlamında hep istişare ile sıkıntılarımızı en aza indirdik, büyük çaba gösterdik. Şimdi yeniden kaldığımız yerden devam etmek için üyelerimizin bizlere verdiği güç ile yarım kalan işlerimizin devamı için üyelerimizin kaliteli hizmet, huzur ve refahları için, çoluğunun çocuğunun nafakası sağlayabilmesi için, projelerimizi gerçekleştirmek, esnaflarımızın gelir seviyelerinin en üst düzeye çıkarmak için yeniden güçlü bir yönetim ve denetim kurulumuz ile 29 Ocak 2022’de yapılacak kongrede yeniden aday oldum.”

“DESTEK SİZDEN HİZMET BİZDEN”

“Tecrübe ve deneyimimiz ile bundan önce olduğu gibi bolu valiliğimiz, belediyemiz, sivil toplum örgütlerimiz , odalar birliğimiz, diğer meslek odalarımız , şoförler federasyonumuz başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları ile başarılı çalışmalarımız devam edecek olup , sizlerden aldığımız güç ile de aşamayacağımız sorun ve sıkıntının olmayacağını belirtmek isterim. “Destek sizden hizmet bizden” sloganımız ile bu onurlu göreve tekrar talibiz ve kapımız her daim üyelerimize acıktır.”

“GENEL KURULUMUZUN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI CENABI ALLAHTAN NİYAZ EDER SAYGILAR SUNARIM”

“Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ocak 2022 cumartesi günü yapacağımızı olağan genel kurulumuzun bolu halkına, odamız üyelerine, esnaflarımıza hayırlı olmasını diler, kaybedenin olmayacağı, kazananın daima esnaflarımızın olacağı içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde gerçekleşecek olan genel kurulumuzda tüm üyelerimizi bu genel kurulumuza maske, mesafe kurallarına uyarak genel kurulumuza beklediğimiz belirterek genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını cenabı Allahtan niyaz eder saygılar sunarım”

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022, 11:34