Bu oran utanç verici

Haber: Volkan Yılmaz

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların olası acil durumlarda, yaşadıkları panik ile acil çağrı numaralarını karıştırmasını önlemek, yardım çağrısında bulunanlara daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesini sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi'ni 44 ilde hayata geçirdi.

Proje kapsamında vatandaşlar acil durumlarda; 115 Polis İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangın, 112 Sıhhi İmdat ve 122 AFAD numaralarına tek bir numaradan, 112’den yardım çağrısında bulunabiliyor. 112’ye gelen yardım çağrısı merkezdeki görevliler tarafından anında ilgili konu uzmanlarına ( emniyet, sahil güvenlik, itfaiye vs. ) bildirilerek olay yerine ekipler sevk ediliyor.

Vatandaşların acil yardım çağrısında bulunduğu 112 hattında yaşanan en büyük sorun ise adres sorma, telefon deneme ya da sipariş verme gibi gereksiz yere meşgul etmeden kaynaklanıyor. Vatandaşların her an kendilerinin de acil bir durum içinde olabileceği gerçeğini akılda tutarak 112 Acil Çağrı Merkezi numarasını gereksiz yere meşgul etmemeleri gerekiyor. İlimizde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezlerine 2019 yılında toplamda 276 bin 534 çağrı geldi. Bunların 72 bin 289’unu asıllı çağrılar oluştururken, 204 bin 245’ini ise asılsız çağrılar oluşturdu. Asılsız ihbarların oranı yüzde 74 olarak açıklanırken asıllı çağrılar ise yüzde 26 olarak belirtildi.