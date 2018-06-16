Haber: Semih Baykal

Bolu Doğa Sporları Ve Offroad Kulübü spor alanında gösterdikleri başarılarının yanı sıra sosyal projelerle de adından söz ettiriyor. BOL-OFF son olarak lösemili çocuklar için güzel bir organizasyona imza attı. BOL-OFF, Lösemili Melekler ve Kanserle Mücadele derneği ile birlikte lösemili çocukları Anıt Park’tan başlayarak Abant gölü çevresinde safari turu düzenledi. Ardından çocuklara iftar yemeği verdi. Lösemili Melekler için düzenledikleri bu anlamlı etkinlik açıklamalarda bulunan BOL-OFF Başkanı Burhan Turan; “Lösemili Meleklerimiz için ne yapsak, ne kadar yapsak az; biliyoruz. Onların bu zorlu yolculukta gösterdiği mücadele, sabır ve kuvvetten çok şeyler öğreniyoruz. Minik bedenleri içinde kocaman kalpleri ve sınırsız bir yaşama sevinci var. Yüzlerinde her daim gülümsemeye hazır mimikler var. Gözlerinde umut, ışık var. Bizde Bolu Off-Road kulübü olarak bugün ve her daim onların yanında olduğumuzu göstermek adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Umarım onları biraz olsun sevindirmiş ve mutlu edebilmişizdir. Çünkü onların mutluluğu bizimde mutluluğumuzdur. Ben kulüp üyelerime, Bolu Lösemili Melekler Kanserle Mücadele Derneği’ne ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.