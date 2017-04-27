Haber: Kasım ŞAHİN

Yönetmenliğini H.Can Utku’nun yaptığı ve hem yönetmenliğini hem de oyunculuğunu yapan Seda Ülkü ile Gizem Ertürk’ün, muhteşem başarılarıyla tiyatro severlerle buluşacak olan Adviye isimli dram 30 Nisan 2017 Pazar günü saat 20.00’de İl Kültür Merkezinde tek perde olarak severleriyle buluşacak.

Biletler Sosyete Kafe, Tuğra Kitapevi, Bolu Kültür Sanat ve Araf Cafe’den 7 TL karşılığı temin edilebilir. Oyun gittiği her ilde büyük beğeni kazanırken, aynı başarının Bolulu vatandaşlara da sunulması bekleniyor. Vatandaşların bu oyunu kaçırmamasını tavsiye ederiz.