Haber: Kasım ŞAHİN

Toplumun evetçi ve hayırcı olarak karşı karşıya getirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Adem Evcil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Anayasa değişiklik paketi henüz Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmamış olmasa Nisan ayında bir referandum olacağı aşikardır. Referandum öncesi bazı çevrelerin küresel desteklerle düğmeye bastığı ve fitne saçtığı ortadadır. Kara propagandalarla millet ayrıştırılmaya çalışılmaktadır. Defalarca kez bölmeyi, parçalamayı, kutuplaştırmayı denedikleri milletimizi bu defada 'EVET'çi, 'HAYIR'cı olarak karşı karşıya getirmeye çalışmaktadırlar. Millet olarak Yüzlerce oyunu bozduğumuz gibi bunu da bozacağımıza şüphe yoktur. Tek Adamlığa gidiliyor, rejim değişiyor, vatan elden gidiyor vs...kara mizah şaheseri paylaşımlarla akıl bulandırmaya çalışan kesimlere özetle MHP neye Evet demiş ve Anayasa paketi ne getiriyor?”

TEK TEK AÇIKLADI

Maddeler hakkında açıklamalarda bulunan Evcil;

1- Devlet ve millet hayatına birinci derecede etki eden iç ve dış olumsuzluklar siyasi partilere sorumluluk yüklemiştir. Türkiye ateş çemberine alınmışken devlet fiili durumla gidemezdi. Hukuki meşruiyeti tartışılan, Anayasa’ya uydu uymadı sorgulamalarının yapıldığı bir yönetim yapısıyla karşımızdaki badireler de aşılamazdı. Bu maksatla Sayın Devlet Bahçeli tarihi bir adım atmış, devleti hukuki yörüngeye çekmiş, milli uzlaşma ruhunu daha da canlandırarak Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Yenikapı ruhu diridir. Türkiye’nin elini kolunu bağlayan zincirleri bu ruh kıracaktır.

PARLAMENTER SİSTEM YERİNDE DURUYOR

2-Parlamenter sistem yerli yerinde duruyor. Cumhurbaşkanlığı makamı yetki, sorumluluk ve görev alanı itibariyle güçlendirilerek hükümet etme sisteminin rotası yeni baştan çiziliyor. Başkanlık sistemi tanımı ve yakıştırmaları zorlama yorumlardır.

KUVVETLER AYRILIĞI DAHA DA NETLEŞİYOR

3- Kuvvetler ayrımı daha da netleşmekte, erkler arasındaki hatlar belirginleşmekte, bu kapsamdaki karışıklık ve kargaşa düzeltilmektedir. Yasama yetkisi, yani kanun yapma hakkı, TBMM’dedir. Yürütme Cumhurbaşkanı’ndadır. Yargı ise Türk mahkemeleri eliyle yürütülmektedir.

KANUN YAPMA YETKİSİ TBMM’DE

4- Kanun yapma tekeli TBMM’nindir. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek. Temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi hak ve ödevler alanında kararname düzenleyemeyecek. Kanunda açıkça düzenlenmiş konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamayacaktır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanacaktır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı cari iş ve işlemlere yönelik yani yürütmeye ilişkin kararname çıkarabilecektir.

SORUŞTURMA VE SORU ÖNERGESİ DURUYOR

5- Denetim mekanizmaları, yani Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru önergesi yerli yerinde durmaktadır. Gensorunun söz konusu Anayasa maddesi dışında kalmasının kendi içinde, hükümet etme mantığı çerçevesinde anlamlı, kabul edilir ve makul sebepleri de vardır. Yeni hükümet modelinde gensoruya çok fazla ihtiyaç yoktur, hatta gerek yoktur. Yasama, yürütme ve yargı arasında uyum, aralarında ayrım ve sınır Anayasa değişikliğiyle daha derinleşecek, gerçek manasına kavuşacaktır.

GÜVENCE MİLLET İRADESİDİR

6- Yargı bağımsızlığı için getirilen düzenlemede güvence millet iradesidir. Güvence milli uzlaşma bilincidir. Güvence demokrasinin erdem ve emniyet duvarlarıdır.

DENGE KURULUYOR

7- Karşılıklı fesih hükmü ile yasama ve yürütme organı arasında bir denge kurulmak istenmiştir. Seçim yenileme kararını alan organ, kendi seçimlerinin de yenilenmesine karar vermiş olacaktır. Bu yolla yürütme kuvvetini elinde bulunduran cumhurbaşkanının tek yanlı fesih yetkisine sahip olması engellenmiştir.

SİSTEM İŞLEYECEK

8- Cumhurbaşkanlığı seçiminin TBMM aritmetiğine göre yönlendirileceğini varsaymak, bir faraziyeden ibaret olur. Cumhurbaşkanı ile TBMM’deki çoğunluk grubunun ayrı partilerden olması durumunda yine sistem işleyecektir. Yasama ve yürütme erklerinin görev sınırları yeni sistemde kalın hatlarla çizildiği için her erk kendi fonksiyonunu icraya devam edecektir.

"Cesaret hayır diyebilmektir" diyenler, cesaretimiz Türk Milleti adına Teşkilattan yana, Liderimizin emrinde Evette tecelli bulmuştur, isteyen test edebilir..!”