banner128

banner101

03 Şubat 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bu oyunu da bozacağız

    Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Adem Evcil bir açıklama yaparak MHP’nin neye evet dediğini ve Anayasa paketinin ne getirdiğini açıkladı.

    03 Şubat 2017 Cuma 10:07
    Bu haber 27 kez okundu
    Bu oyunu da bozacağız

    Haber: Kasım ŞAHİN

     

    Toplumun evetçi ve hayırcı olarak karşı karşıya getirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Adem Evcil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;  Anayasa değişiklik paketi henüz Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmamış olmasa Nisan ayında bir referandum olacağı aşikardır. Referandum öncesi bazı çevrelerin küresel desteklerle düğmeye bastığı ve fitne saçtığı ortadadır. Kara propagandalarla millet ayrıştırılmaya çalışılmaktadır. Defalarca kez bölmeyi, parçalamayı, kutuplaştırmayı denedikleri milletimizi bu defada 'EVET'çi, 'HAYIR'cı olarak karşı karşıya getirmeye çalışmaktadırlar. Millet olarak Yüzlerce oyunu bozduğumuz gibi bunu da bozacağımıza şüphe yoktur. Tek Adamlığa gidiliyor, rejim değişiyor, vatan elden gidiyor vs...kara mizah şaheseri paylaşımlarla akıl bulandırmaya çalışan kesimlere özetle MHP neye Evet demiş ve Anayasa paketi ne getiriyor?”

     

    TEK TEK AÇIKLADI

    Maddeler hakkında açıklamalarda bulunan Evcil;

     1- Devlet ve millet hayatına birinci derecede etki eden iç ve dış olumsuzluklar siyasi partilere sorumluluk yüklemiştir. Türkiye ateş çemberine alınmışken devlet fiili durumla gidemezdi. Hukuki meşruiyeti tartışılan, Anayasa’ya uydu uymadı sorgulamalarının yapıldığı bir yönetim yapısıyla karşımızdaki badireler de aşılamazdı. Bu maksatla Sayın Devlet Bahçeli tarihi bir adım atmış, devleti hukuki yörüngeye çekmiş, milli uzlaşma ruhunu daha da canlandırarak Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Yenikapı ruhu diridir. Türkiye’nin elini kolunu bağlayan zincirleri bu ruh kıracaktır.

     

    PARLAMENTER SİSTEM YERİNDE DURUYOR

     2-Parlamenter sistem yerli yerinde duruyor. Cumhurbaşkanlığı makamı yetki, sorumluluk ve görev alanı itibariyle güçlendirilerek hükümet etme sisteminin rotası yeni baştan çiziliyor. Başkanlık sistemi tanımı ve yakıştırmaları zorlama yorumlardır.

     

    KUVVETLER AYRILIĞI DAHA DA NETLEŞİYOR

    3- Kuvvetler ayrımı daha da netleşmekte, erkler arasındaki hatlar belirginleşmekte, bu kapsamdaki karışıklık ve kargaşa düzeltilmektedir. Yasama yetkisi, yani kanun yapma hakkı, TBMM’dedir. Yürütme Cumhurbaşkanı’ndadır. Yargı ise Türk mahkemeleri eliyle yürütülmektedir.

     

    KANUN YAPMA YETKİSİ TBMM’DE

     4- Kanun yapma tekeli TBMM’nindir. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek. Temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi hak ve ödevler alanında kararname düzenleyemeyecek. Kanunda açıkça düzenlenmiş konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamayacaktır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanacaktır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı cari iş ve işlemlere yönelik yani yürütmeye ilişkin kararname çıkarabilecektir.

     

    SORUŞTURMA VE SORU ÖNERGESİ DURUYOR

    5- Denetim mekanizmaları, yani Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru önergesi yerli yerinde durmaktadır. Gensorunun söz konusu Anayasa maddesi dışında kalmasının kendi içinde, hükümet etme mantığı çerçevesinde anlamlı, kabul edilir ve makul sebepleri de vardır. Yeni hükümet modelinde gensoruya çok fazla ihtiyaç yoktur, hatta gerek yoktur. Yasama, yürütme ve yargı arasında uyum, aralarında ayrım ve sınır Anayasa değişikliğiyle daha derinleşecek, gerçek manasına kavuşacaktır.

     

    GÜVENCE MİLLET İRADESİDİR

    6- Yargı bağımsızlığı için getirilen düzenlemede güvence millet iradesidir. Güvence milli uzlaşma bilincidir. Güvence demokrasinin erdem ve emniyet duvarlarıdır.

     

    DENGE KURULUYOR

    7- Karşılıklı fesih hükmü ile yasama ve yürütme organı arasında bir denge kurulmak istenmiştir. Seçim yenileme kararını alan organ, kendi seçimlerinin de yenilenmesine karar vermiş olacaktır. Bu yolla yürütme kuvvetini elinde bulunduran cumhurbaşkanının tek yanlı fesih yetkisine sahip olması engellenmiştir.

     

    SİSTEM İŞLEYECEK

    8- Cumhurbaşkanlığı seçiminin TBMM aritmetiğine göre yönlendirileceğini varsaymak, bir faraziyeden ibaret olur. Cumhurbaşkanı ile TBMM’deki çoğunluk grubunun ayrı partilerden olması durumunda yine sistem işleyecektir. Yasama ve yürütme erklerinin görev sınırları yeni sistemde kalın hatlarla çizildiği için her erk kendi fonksiyonunu icraya devam edecektir.

     "Cesaret hayır diyebilmektir" diyenler, cesaretimiz Türk Milleti adına Teşkilattan yana, Liderimizin emrinde Evette tecelli bulmuştur, isteyen test edebilir..!”

     

    Anahtar Kelimeler: Milliyetçi, Hareket, Partisi, Bolu, İl

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz TİCARET KAPISI, SPOR!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE DÜZCE İMAM HATİP LİSESİ(1962-2016)” ve…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EVET/HAYIR DÜELLOSU MİLLET NE DİYOR
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Bence çok güzel başlık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmiş acılarımızla helalleşmek…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞEHİTLERİMİZ
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESELLİ
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Suat Tosun Suat Tosun COP 22 ARDINDAN TRUMP KAYGISI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir HAYIR-EVET
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Makinist Makinist Bank Asya için satılık
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129