Bu para nerde acaba

Bolu kişi başı tasarruf miktarı açısından ülke genelinde ilk % 25’lik dilime girdi. Geçen yıla göre ilimizde kişi başı tasarruf miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 121 lira arttığı açıklandı.

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Bolu’da tasarruf mevduatları, eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,8 arttı ve 3 milyar 897 milyon 625 bin lira düzeyinde gerçekleşti. İlimizde bulunan 311.825 kişi ortalama kişi başına 12 bin liraya yakın tasarruf mevduatı biriktirmeyi başardı. Bölge illerimizden Sakarya ve Düzce dışındaki illerde yüksek tasarruf sağladığı TÜİK raporunda dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu. Zonguldak, Kocaeli, Bartın Karabük ve Bolu illeri ortalama 10 bin lira kişi başı tasarruf miktarıyla yurt genelinde ilk dilimin içinde yer aldı.

Öte yandan, Türkiye'de 16 bin lirayı aşan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, eylül sonu itibarıyla 37 bin 964 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu. İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler 24 bin 427 lirayla Muğla, 24 bin 264 lirayla Ankara, 21 bin 666 lirayla İzmir, 19 bin 270 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 kentte kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Eskişehir, Balıkesir, Kırklareli, Trabzon, Bursa, Isparta, Nevşehir, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Adana, Aksaray, Tekirdağ, Kocaeli, Burdur, Hatay, Bartın, Erzincan, Kayseri, Karabük ve Bolu olmak üzere toplam 34 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2019, 16:56