"Bu parti halkın partisidir"

Haber: Volkan Yılmaz

Mustafa Kemal Atatürk tarafından ve dünyanın en eski birkaç partisinden biri olan CHP’nin 97.yıldönümü dolayısıyla Bolu Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Çakır bir mesaj yayınladı. Çakır mesajında “Neferi olmaktan her daim gurur ve onur duyduğumuz Kurtuluşun ve Kuruluşun partisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti Cumhuriyet Halk Partisi 97 yaşında. 9 Eylül 1922’de Türk topraklarında emperyalistlerin maşası Yunan işgalinin son bulmasıyla birlikte İzmir’in dağlarında çiçekler açtıran bu şanlı günden tam bir yıl sonra, tarihimiz Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluşuna da tanıklık etmiştir” dedi.

“97 YILLIK DEV ÇINARIMIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin milli egemenliği esas alan ve Cumhuriyeti kurarak laikleşme yolunda halifeliği kaldıran parti olduğunu belirten Çakır “ 1922’de başlayan Kurtuluş mücadelemiz devamında 97 yıllık dev çınarımızın kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milli egemenliği esas alan Cumhuriyeti kurmuş, ardından laikleşme yolunda halifeliği kaldırmış partidir. Cumhuriyetin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin savunucusu ve temsilcisi olarak kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün de demokratik çizgisini korumakta ve temellerimizi en iyi şekilde temsil eden ilkelerimizin ışığında varlığını sürdürmektedir. Kurucu ideolojimiz Atatürkçülük’ün altı temel ilkesi olan cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, milliyetçilik, devletçilik ve inkılâpçılık bayrağımızda birer sembol olmaktan öte her daim yolumuzu aydınlatmıştır ve yaşadığımız sürece aydınlatmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“HER 9 EYLÜL GÜNÜNÜ ZAFERLERİN COŞKUSUYLA ANACAĞIZ”

Her 9 Eylül gününü büyük zaferlerin coşkusu ile kutlayacaklarını vurgulayan Çakır “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençleri olarak bize düşen en büyük görev, onun açtığı bu yolda ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ilk günkü azim, kararlılık ve inançla taşımaktır. Bu seviye, Türkiye Cumhuriyeti tarihinden edindiğimiz değerleri ve umutları geleceğe ulaştırabilmenin yoludur. 1922 ve 1923 Eylüllerinde nasıl canla başla mücadele edip bağımsızlığımızı ve demokrasimizi kazandıysak, her 9 Eylül gününü o zaferlerin coşkusuyla anacağız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi” diyerek bizlere emanet ettiği bu eserleri sonsuza dek yaşatacağız. Zira bu parti kazanılan savaşların, Türk bağımsızlığı için verilen cenklerin, özgürlük mücadelelerinin partisidir. Bu parti Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde emperyalizme karşı duruşun partisidir. Kuvayı Milliye ruhunu esas alarak; özgür ve hür bir ülke için gerekirse hiç düşünmeden canını verecek olanların partisidir. Cumhuriyeti kurma ayrıcalığına sahip, ülkemizin en köklü partisi olan bu parti halkın partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, geçmişimizden aldığımız bu güçle bugün de mücadelemize devam ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, bir çift mavi gözün ışığında nice 97 yıllara” dedi.