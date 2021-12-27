​​​​​​​Bu paylaşıma itibar etmeyin

Haber: Okay Ozcan

Ticaret Bakanlığı, Bolu’da birçok vatandaşın, sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan “Kredi kartı iadesi” başlıklı paylaşımların dolandırıcıların bir tuzağı olduğu ve Bolulu vatandaşların bu tuzağa düşmemesi için dikkatli omları konusunda uyarıldı. Tüketicilerin kredi kartı aidatı konusunda yanlış bilgilendirilmemesi ve mağduriyet yaşamaması amacıyla bir açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

HAREKETSİZ İSE AİDAT ALINAMAZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve 7 Mart tarihinde yürürlüğe giren 2020/7 sayılı ‘Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 11'inci maddesine göre kredi kartlarının özelliklerine göre yıllık olarak belirlenecek tutar kadar ücretlendirileceği, kartlardan alınan bu ücretlerin ancak tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip yıllık olarak alınabileceği, kesintisiz en az 180 gün hareket görmeyen kredi kartlarından hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti alınamayacağı kaydedildi.

Ayrıca Tebliğ ekinde kredi kartı yıllık üyelik ücretinin tüketiciden alınabilecek ücretler arasında sayıldığı açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Söz konusu düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-Devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

*Kart çıkaran kuruluşça talep edilen kart aidatlarına ilişkin olarak alışveriş taahhüdüne bağlı ücret alınmaması ve benzeri, tüketicilerimiz ile yapılan anlaşmaya aykırılık olması durumları ile söz konusu mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturabilecek uygulamayla karşılaşılması halinde öncelikle kart çıkaran kuruluşa başvurulması gerekmektedir.

SAKIN BUTONA BASMAYIN

Yetkililer ayrıca, sosyal paylaşım sitesinden paylaşılan, “Kredi kartı aidat iadesi” yapılan yazısının altında “Şimdi Başvur” butonuna kesinlikle basılmaması gerektiği, aksi taktirde dolandırıcıların, hesap bilgilerine ulaşarak, vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları bildirildi.