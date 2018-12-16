Bir sürücü tarafından görüntülenen polis memurunun elindeki kamerayla kırmızı ışıkta geçen araç ve yayaları, emniyet kemeri takmayan araç sürücüleri ile tehlikeli araç kullananları tespit etmeye çalıştığı görüldü. Polisi fark eden sürücüler duruma tepki gösterirken, video sosyal medyada yayıldı. Polisin ceza yazma yöntemi sosyal medyada da tepki çekti.

İç İşleri Bakanlığının sürücülere yönelik uyguladığı ceza terbiyesi yöntemi çığrından çıktı. Ortalama günde 10 bin araca cezai işlem uygulayan, yerli yersiz ceza kesen ve bu cezalandırma şeklini Hükümete gelir kalemi olarak bütçeye koyan bakanlığın bu görüntülere ne gibi bir açıklama yapacağı ise merak konusu.