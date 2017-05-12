Haber: Kasım ŞAHİN

Narkotim Şubesi haftanın her günü özellikle okul çevresinde öğrencilere uyuşturucu madde satmak isteyen ve bu maddeyi kullanan zehir tacirleriyle mücadele etmek ve bu işi yapanların kökünü kazımak adına uygulamalarını sürdürüyor. Konularında uzman ve deneyimli olan narkotimciler, okul çevrelerini ablukaya alarak şüpheli gördükleri şahısları durdurarak kimlik kontrolü yapıp, üst araması yapıyorlar.

Kurulduğu günden beri hemen hemen her gün bir başarıya imza atan özellikle torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarını da tek tek yakalayıp adalete teslim eden narkotimciler ailelerin de beğenisini ve güvenini de kazanmayı başardılar. Lise çağındaki gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleri bu polislerde kaçamaz hale geldiler. Yetkililer özellikle okul önlerindeki denetimlerin devam edeceğini ve öğrencilerinde kendilerine destek olup, uyuşturucu satmak isteyen kişi veya kişileri mutlaka 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini istediler.