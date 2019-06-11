Bu proje alkışlanır

HABER:Aysun Beykoz

Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Bolu İli, Merkez İlçesi, Vakıfgeçitveren Köyü, Oğulcan Mevkiinde 2.995,31 metrekarelik alanda "Arıtma Çamurundan Yakma Yöntemi ile Su Buharı Üretimi Tesisi" kurulması ve işletilmesi planlanıyor. Böylece atık su arıtımının bir ürünü olan ve içerisinde zararlı maddeler barındıran arıtma çamurunun stabilizasyonu ve bertarafından su buharı elde edilecek. 16 milyon lirayı aşan bir yatırımla gerçekleştirilecek olan proje kapsamında hammadde (arıtma çamuru) Beypi A.Ş. bünyesinde yar alan ve tesis alanının da içinde yer alacağı Kanatlı Hayvan Kesimhanesi Tesisinden karşılanacak. Bu arıtma çamurunun tamamının yakılması yöntemi ile öncelikle ısı ve bu ısısın kullanılması ile su buharı üretilecek. Tesiste günde 90 ton arıtma çamuru yakılması planlanıyor.

Elde edilen buharın tamamı Beypi A.Ş. bünyesinde yer alan tesislerde kullanılacak. BEYPİ Bolu’daki tesisinde ortaya çıkan arıtma çamurlarını buhara dolayısıyla sürdürülebilir enerji kaynağına çevirecek.