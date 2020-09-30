Bu proje Dörtdivan’ın kimliğini değiştirecek

Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, seçim vaatlerini bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Hamza Efe’nin seçim vaatleri arasında yer alan Yöresel Ürünler Pazarının temel atma töreni sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Törene AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Kaymakam Hakan Öznay, Belediye Başkanı Hamza Efe, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri temel atımı için düğmeye birlikte bastılar.

PROJE BEDELİ 1 MİLYON TL

Başkan Efe’nin en önem verdiği projeler arasında yer alan Yöresel Ürünler Pazarı için Temmuz ayında Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşme sonrası hibe desteği alındı. 1 milyon TL yatırım bedelli projenin sözleşmesi 3 hafta önce imzalanmıştı. Başkan Efe projenin ilçe turizmine önemli ölçüde katkı sağlayacağını ve şehir merkezine yeni bir kimlik kazandıracağını belirtti. “Bu projemiz ile önemli bir kentsel dönüşüme imza atacağız” diyen Başkan Efe proje hakkında, “Merkez camii etrafındaki eski dükkanlarımızı buraya taşıyarak tarihi merkez camimizin silüetini ortaya çıkaracağız. Bu süreçte hiçbir dükkan sahibimizi mağdur etmeden vatandaşımıza daha büyük metrajlı yepyeni dükkan sahibi yapacağız. Kartalkaya güzergahına geçen misafirlerimize hem ilçemizi ve hem de yöresel ürünlerimizi tanıtıp pazarlamasını yapacağız” açıklamasında bulundu.

Milletvekili Aydın temel atma töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, “Dörtdivan Belediye'mizin ilçemize eser kazandırmak üzere planladığı Yöresel Ürünler Pazarı inşaatının temel atma törenini gerçekleştirdik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, İlçe Başkanımıza, Belediye Başkanımıza ve tüm teşkilatımıza teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

Efe ise, “Desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, milletvekillerimize ve belediye meclis üyelerimize çok teşekkür ederim”dedi.