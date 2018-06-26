Haber: BMA

Sanayi sitesine yapılacak olan ek bloklarla birlikte uzun süredir sanayi sitesinde yaşanan zorluklar ortadan kalkmış olacak. Bu projeyle birlikte Göynük daha sağlıklı ve modern bir sanayiye kavuşacak.

Yapılacak yeni bloklar için açıklama yapan Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan; “Vatandaşlarımıza ve sanayi esnafımıza bir sözümüz vardır. Yıllar önce yapılan sanayi sitesi artık yetersiz ve sağlıksız bir durumdaydı. Biz onlara yeni sanayi sitesi sözü vermiştik. Çok şükür bu sözümüzü de tutmayı başardık. Hacıapti Mahallesi Endife Caddesi üzerinde bulunan sanayi sitesinin ek blok projesine başlıyoruz. En kısa zamanda bitirip hizmete açmış olacağız” ifadelerine yer verdi.