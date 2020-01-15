“Bu projeler Bolu’nun geleceği için”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Bağışçılar Vakfı Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 4 projenin imza töreni Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Çok sayıda proje başvurusunun olduğu programda, TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği’nin ‘Zübeyde Hanım Kızları, Geleceğin Yıldızları’, Bolu Bağışçılar Vakfı Anaokulu Okul Aile Birliği’nin ‘Hayatıma Dokunan Eller’, ZİÇEV Bolu Şubesi ve Türk Kadınlar Birliği Bolu Şubesi’nin ‘Zehra Ana Kumbarasıyla Güçlü Kadın Mutlu Gelecek’, ayrıca İletişim Fakültesi öğrencilerinin mesleğe adapte olmaları adına ‘Sahadayız’ projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen proje imza törenine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, BAİBÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selami Özsoy, Bolu Bağışçılar Vakfı Başkan Vekili Nahit Abak, proje desteği alamaya hak kazanan sivil toplum kuruluşlarının ve okulların idarecileri katıldı.

Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya açılış konuşmasını yaparak, Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programı hakkında salonda bulunanlara kısa bir bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirmenin ardından proje paydaşları tarafından imza törenine katılanlar için kısa sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların ardından projeler için hibe desteği protokolleri paydaşlar ve Bağışçılar Vakfı arasında imzalandı.

ERBAYRAM UNUTULMADI

Törende konuşan ve Bolu Bağışçılar Vakfı’nın Bolu için çok önemli bir değer olduğuna vurgu yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuşmasına geçtiğimiz ay ebediyete intikal eden Bolu Bağışçılar Vakfı Kurucu Başkanı Şerafettin Erbayram’ı anarak başladı. Özcan, “Burada öncelikle Bolu’muzun çok önemli bir değeri, geçen ay aramızdan ayrılan değerli büyüğümüz Şerafettin Erbayram’ı anarak konuşmama başlamak istiyorum. Şerafettin Erbayram’ın örnek memleket sevgisi, örnek vatan sevgisi, Bolu için hayata geçirdiği projeler unutulmaz. Biz de unutmayacağız. Bolu Belediyesi olarak Şerafettin Erbayram için hayata geçireceğimiz farklı çalışmalarımız olacak. Bugün burada O’nun kurduğu vakfın Bolu için hayata geçireceği projeler için toplandık. Projelerde emeği olan herkesi yürekten kutluyorum. Bolu’muza hayırlı olsun diyorum. Belediye olarak her zaman kendilerinin yanında olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN SAYISINI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR

Başkan Özcan’ın ardından sözü alan ve Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programı’nın kadının toplumsal varlığını daha ileriye taşımak gibi bir hedefi olduğunu belirten Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ise, iş dünyasında kadın girişimcilerin sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Ateş konuşmasında, “Bu anlamlı program kapsamında kabul edilen projeleri kutluyorum. Ben her alanda kadınlarımızın sayısının artırılmasından yanayım. Özellikle iş dünyasında kadın girişimcilerimizin sayısını artırmamız lazım. Bolu Ticaret ve Sanayi Odamız’ın tarihine baktığımızda ilk kuruluş yıllarında yönetimde çok daha fazla kadın girişimcinin olduğunu görüyoruz. Yıllar geçtikçe kadın girişimci sayısının yerini erkeklere bıraktığı gibi bir gerçekle karşılaşıyoruz. Umarım bu ve bunun gibi projelerle kadınlarımızın özgüvenleri artar, her sektörde erkeklerle eşit sayıya ulaşırlar” ifadelerini kullandı.