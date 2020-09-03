Bu projeye destek olunmalı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) öğretim elemanları, doğuştan bir uzvu olmayan ya da sonradan uzuvlarını kaybeden sokak köpekleri için harekete geçti. BAİBÜ Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ceren Mutluer, Dr. Öğrt. Üyesi Orhan Curaoğlu ve Mühendis Kamil Atay 3D yazıcı ile tasarladıkları protez bacak ile sokak hayvanlarının umudu oldular.

ATLAS KÖPEK ARTIK DAHA ÖZGÜR

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bir sokak köpeği barınağa getirilmeden önce tüm müdahalelere rağmen sol ön patisinin bir kısmını kaybetti. Yeşilova Salda Canları Sokak Hayvanları Derneği’nden müzik öğretmeni Mesut Çal ilgi ile baktığı üç bacağı ile yürümekte sıkıntı çeken ve denge problemi yaşayan sokak köpeğinin yardımına BAİBÜ akademisyenleri koştu. BAİBÜ Öğr. Gör. Ceren Mutluer, “Atlas” adını verdiği sokak köpeğine 3D protez bacak tasarlamak için paydaşlar buldu. Ceren Mutluer, meslektaşı Orhan Curaoğlu ve lise arkadaşı mühendis Kamil Atay ile kağıda çizdikleri protez bacak projelerini hayata geçirdi. BAİBÜ öğretim elemanlarının projesi ile protez bacağına kavuşan Atlas köpek özgürce yürüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

SİYAH İNCİ AYAĞA KALKTI VE YENİDEN KOŞMAYA BAŞLADI

Konya’da, BAİBÜ öğretim elemanlarının iyilik hareketini duyan Siyah İnci adındaki 6 aylık dişi köpeğin sahibi, hemen Mutluer’e ulaştı. Hemen Siyah İnci’ye protez bacak için uygun çizimler yapıldı. Tasarı aşaması sonrası basılan 3D protez bacak ile Siyah İnci tekrar ayağa kalktı ve koşmaya başladı.

PROJEYE DESTEK BEKLİYORLAR

Hayata geçirdikleri proje için bilimsel bir çalışma yürüten araştırmacılar Öğr. Gör. Ceren Mutluer, Dr. Öğrt. Üyesi Orhan Curaoğlu ve Mühendis Kamil Atay, projede patent başvurusu aşamasına geldi. Araştırmacılar Türkiye’de ilk kez yapılan ve Bolu’da geliştirilen protez bacak projesine destek olabilecek hayvanseverler ile iyilik hareketini tüm Türkiye’deki sokak hayvanları için gerçekleştirmek istiyorlar.