Haber: Ceylan Beykoz

Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim görmesi için oluşturulan EBA sistemi geçtiğimiz gün yaşanan yoğunluk sebebiyle çöktü. Sistemin çökmesi sonrası açıklamalarda bulunan Eğitimiş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u eleştirdi.

Korkmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘uzaktan eğitimde dünyanın en iyi ikinci ülkesiyiz ve eğitime hazırız’ dedikten sadece bir gün sonra Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çökmüştür. Bakan'ın eğitim çevrelerinden gelen uyarılara kulak kapatarak inşa ettiği EBA sistemine ders başı yapmak için girmeye çalışan milyonlarca öğrenci ve öğretmen, ‘çok kalabalık’ uyarısıyla karşılaşmıştır. Sistemin çökmesinin ardından, Bakan Selçuk'un özeleştiri vermek bir yana dursun, ‘Bu aslında olumlu bir şey, talebin olduğunu gösteriyor’ demesi ise skandalın boyutunu katlamıştır.”

“BU REZALETİN HESABINI KİM VERECEK”

Bakan Selçuk'un söyleminin aksine, EBA'nın hazır olmadığının ortaya çıktığını belirten Korkmaz açıklamasının devamında, “Bu rezaletin hesabını kim verecek, kaybolan günler, yapılamayan dersler nasıl telafi edilecektir? Birçok yoksul öğrencinin evinde internetten sunulan dersleri izleyecek teknolojik araç gereç yok, olanın ise internet kotası, bugün EBA'ya girmeye çalışırken erimiştir. Bu çocuklarımızın zararları tazmin edilecek midir? Daha eğitimin ilk gününde bu cevapsız soruları yaratan EBA, ayrıca daha önce söylediğimiz gibi başka birçok sıkıntı barındırmaktadır. Uzaktan eğitimde bir sistemin kurulamamış olması, yoksul öğrenci ile zengin öğrenci arasındaki fırsat uçurumunu daha da açmıştır. Çünkü: Bakan Selçuk, EBA'ya dahil olamayan 1.5 milyon öğrenci olduğunu söylese de, öğretmenlerimizden aldığımız bilgiler, her sınıfta neredeyse 4 öğrenciden sadece 1'inin uzaktan eğitime düzenli katıldığını göstermektedir” dedi.

“ÖĞRETMEN VE VELİLERİN AİLE YAŞANTILARINI BALTALAMAKTADIR”

Eğitim-İş olarak uyarmalarına rağmen çocuklara teknolojik imkanlar sunulmadığını ve internetsiz-bilgisayarsız hanelerdeki yavruların adeta gözden çıkarıldığını belirten Korkmaz ayrıca şunları söyledi: “Birçok evde sadece bir bilgisayar varken birden fazla öğrenci olması da, teknolojik imkan desteği olmadan çocukların uzaktan eğitime dahil edilmeyeceğini acı biçimde kanıtlamıştır. EBA'nın öğretmenlerimizin internet üzerinden ders anlatmasına uygun biçimde inşa edilmemesi nedeniyle, öğretmen ve öğrenciler ‘zoom’ gibi güvenlik açığı bulunan programları kullanmak durumunda kalmaktadır. Gece geç vakitlere, hafta sonlarına dahi dersler yazılmakta, bu durum öğretmen ve velilerin aile yaşantılarını baltalamaktadır. Bir saat canlı derste öğrenci ve öğretmen kameraları açılınca yaklaşık 1 GB veri hakkı kullanılmaktadır. 1 GB İnternet 14 TL iken 1 saat ek ders ücretinin 17 TL olması öğretmenleri mağdur etmektedir. Ailesi zengin olan öğrenciler, özel okullarında DYK adı altında normal programlarını işlemekte, hala engel olunmayan merdiven altı kurslara gidebilmekte, evine öğretmen getirebilmektedir. Bu imkanların hiçbirine sahip olmayan yoksul öğrencilerin, Bakan'ın tabiriyle ‘tüm kazanımlardan sorumlu tutulacak olması’ en hafif tabirle adaletsizlik, vicdansızlıktır.”

“EĞİTİM-İŞ OLARAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NI UYARIYORUZ”

Korkmaz açıklamasının sonunda ise şu ifadelere yer verdi: “Daha da geç olmadan, çocuklarımızın geleceğinden daha da çalmadan atmanız gereken adımlar vardır. Programlar, uzaktan eğitime uygun biçimde esnetilmeli ve seyrekleştirilmelidir. Çocukları o kadar saat bilgisayar başında oturtmak pedagojik olarak yanlış, fiili olarak imkansızdır. Öğrenciler arasında biraz olsun fırsat eşitliğini sağlayabilmek için yoksul öğrencilere teknolojik destek sağlanması çok önemlidir. Bu aynı zamanda sosyal devlet ilkesinin de bir gereğidir. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, gerçeklikten uzak, polyanna iyimserliğinde ve ciddiyetsiz açıklamalar yapmayı bırakıp, uzaktan eğitimin tökezlediği yerlerde çözüm üretmesi çağrısı yapıyoruz. Artık çocuklarımızın eğitiminden, ülkemizin geleceğinden, eğitimcilerimizin emeğinden çalmayın!”