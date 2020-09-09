Bu roket Bolu’da üretildi

Haber: Aysun Beykoz

BAİBÜ Teknoloji Bilim ve Proje Topluluğu bünyesinde kurulan Ötüken Roket Takımı Bolu’da ürettikleri Köroğlu Roketi ile Teknofest Roket Yarışması’da 120 takım arasından 16. oldu. Köroğlu Roketin fırlatılışını Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da izledi. BAİBÜ’lü öğrencilerin Bolu’da ürettikleri Köroğlu Roketi, Teknofest Roket Yarışması’nda 120 takımın içinden 16. olarak adını finale yazdırdı. Tuz Gölü’nde bulunan atış alanında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın katıldığı yarışmada ateşlenen Köroğlu Roketi gökyüzü ile buluştu. Köroğlu Roketi yaklaşık olarak 1100 metre irtifaya çıktı. BAİBÜ Teknoloji Bilim ve Proje Topluluğu bünyesinde kurulan ve biBolu Girişimcilik Programı tarafından da desteklenen Ötüken Roket Takımı Bolu’nun adını göklere taşıdı. Ötüken Roket Takımı’nın Bolu’da ürettiği ve Köroğlu ismini taşıyan roket, T3 Vakfı, Roketsan ve Tubitak SAGE'nin ana sponsoru olduğu Teknofest Roket Yarışması’nda alçak irtifa (1500 mt) kategorisinde 120 takım içinden 16. oldu.

YARIŞMADA BİR İLK

Teknofest Roket Yarışması’na ilk kez katılıp fırlatma hakkı kazanan ilk takım Bolu’yu temsil eden Ötüken Roket Takımı’nın oldu. Köroğlu Roketi, fırlatma için gerekli bir çok elemeyi geçerek 120 takım arasından finale kaldı. Ötüken Roket Takımı ilk başvuruda fırlatma hakkı kazanan ilk ekip olma ünvanını da elde etti.

MUSTAFA VARANK VE SELÇUK BAYRAKTAR DA KÖROĞLU ROKETİ’Nİ İZLEDİ

Tuz Gölü kenarında kurulu olan fırlatma alanında finale kalan takımların roketlerini inceleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Ötüken Roket Takımı ile yakından ilgilendi. Köroğlu Roketi’nin fırlatılmasını büyük bir heyecanla izleyen Varank ve Bayraktar, takım üyelerini yarışmaya katıldıkları için tebrik etti. 1500 metre alçak irtifa kategorisinde yarışan Köroğlu Roketi fırlatılmasından ardından yaklaşık 1100 metre irtifaya kadar çıktı. Paraşütü açılmayan roket sert iniş yaptı. Roket paraşütünün açılmadığı anlarda büyük üzüntü yaşayan Takım Kaptanı BAİBÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Ömer Faruk Tuncay’ı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teselli etti.

7 AYDA BOLU’DA ÜRETİLDİ, YAZILIMLARI TAMAMEN YERLİ

Köroğlu Roketi hakkında bilgiler veren Ötüken Roket Takımı Kaptanı Ömer Faruk Tuncay, roketin yazılımlarının tamamen Bolu’da yapıldığını ve 7 aylık büyük bir uğraş sonucu hazır hale getirdiklerini belirtti. Takım olarak finale kalmalarından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Tuncay, “BAİBÜ Telnoloji Bilim ve Proje Topluluğu Bünyesinde 2019 yılında kurulan Ötüken Roket Takımı, T3 Vakfı, Roketsan ve Tubitak SAGE'nin ana sponsoru olduğu Teknofest Roket Yarışmasına alçak irtifa (1500 mt) kategorisinden katılım sağlamıştır. Yedi ay süren zorlu bilimsel raporlama aşamalarından başarıyla geçen Ötüken Roket Takımı kendi kategorisindeki 120 takım içinden 16. olarak finale kalarak Tuz Gölü Roketsan Hisar Atış merkezine davet edildi .Atış alanında takımımızın tasarladığı roket, Roketsan Mühendisleri tarafından güvenlik kontrollerinden geçerek atış izni aldı. Köroğlu Roketi beraberindeki 6 takımın roketi ile rampalara yerleştirildi. Roketlerin atışı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile gerçekleştirildi. Köroğlu Roketimiz teknik bir arızadan dolayı havada paraşütlerini açamamış ve balistik olarak yere düştü. Paraşütün açılmaması bizleri üzse de ilk kez katıldığımız yarışmada atış hakkı kazanmamız bizler adına sevindirici bir durum. Ötüken Roket Takımı 7 alık süre içerisinde roketin mekanik aksamını, uçuş kontrol bilgisayarı ve yazılımlarını yerli olarak yaptık. Roketimizin uçuş bilgisayarı ve yer istasyonu tasarımları BAİBÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrencileri Çağatay Yıldırım, Taylan Yıldız, Arif Kılıç, ve Takım Danışmanı Dr.Nihat Daldal tarafından yapılmış ve imal edilmiştir. Roketin mekanik tasarımlarını ise BAİBÜ Makine Mühendisliği öğrencileri Ömer Faruk Tuncay, Cihan Gücüoğlu ve Enes Kalafat yapmıştır. Bu projenin yapılmasında bize destek olan ve sponsor olan Bolu Bağışçılar Vakfı’na, Bolu Omega Mühendislik, SEMMAK, Yeni Öztürk Kalıp, ve UDEA’ya teşekkür ederiz” dedi.