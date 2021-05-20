Bu saatlere dikkan edin!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Mengen ve Dörtdivan ilçelerinde, 21 Mayıs Cuma ve 22 Mayıs Cumartesi günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 21 Mayıs Cuma günü;

Merkez ilçede 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Vakıfgeçitveren Köyü;

Merkez ilçede 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Vakıfgeçitveren Köyü Özel Kümesler;

Merkez ilçede 09.30-14.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Karamanlı Mah., Asadarlar Sk. Atatürk Bulvarı, , Gövem Sk., Güler Sk., Hastane Cd., Irmak Sk., Konuralp Cd., Mutlu Sk., Refah Sk., Yunus Emre Sk., İsmet Paşa Cd., Şemsi Ahmet Paşa Cd., Şen Sk., Tabaklar Mah. , Acar Sk., Ferit Talay Cd., Gövem Sk., Güneş Sk., , Kıraç Sk. Mazhar Murtazaoğlu Cd., Şenel Sk.;

Merkez ilçede 14.00-18.00 saatleri arasında ilave güç talebi nedeniyle Trafo güçlendirme çalışması Kılıçarslan Mah. , Muhsin Yazıcıoğlu Blv. ,Münevver Karabulut Sk.;

Merkez ilçede 09.30-12.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği ile tehlike arz eden şebekenin yer değişikliği nedeniyle Çıkınlar Mah. , Cesur Sk. , Erol Sk., Namdar Sk. ,Ovadüzü Cd., Sancar Sk. ,Sevim Sk., Temiz Sk. ,Ziya Paşa Sk. ,Çıkınlar Cd., Özgüven Sk., Şehit İsmail Coşkun Sk;

Dörtdivan ilçede 09.30-16.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişimi nedeniyle Yağbaşlar Köyü Mursallar Mah;

22 Mayıs Cumartesi günü;

Mengen ilçede 14.30-18.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Aşçılar Cd. Bülent Ecevit Cd. Cumhuriyet Cd. Nazım Adasal Cd. Necati Kahraman Cd. Ovaz Sk. Talas Cd.;

Mengen ilçede 14.30-16.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Cumhuriyet Cd. 1. Sk. 3. Sk.;

Mengen ilçede 09.30-14.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle 10. Sk. 16. Sk. 9. Sk. Cumhuriyet Cd. Hancılar Cd. Sağlık Sk. Çamlıca Caddesinde planlı elektrik kesintileri olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 11:33