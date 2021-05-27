Bu saatlere dikkat edin!

Haber:Erdal Tanrıverdi

​Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Mengen, Gerede, Dörtdivan ve Mudurnu ilçelerinde, 28 Mayıs Cuma ve 29 Mayıs Cumartesi günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 28 Mayıs Cuma günü;

Mengen ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle 10. Sk. 12. Sk. 14. Sk. 16. Sk. 7. Sk. 9. Sk.;

Gerede ilçede, 14.00-16.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Hacı İpekler, Bolu- Samsun Yolu Yıldız Sk. Yeni Köyü , Ayışığı Sk. Karabük Cd. Yıldız Sk. Şimşir Sk. Yeni Mah. , Ardıç Sk. Ayışığı Sk. Ağladı Sk. Bolu- Samsun Yolu Dik Sk. Karabük Cd. Necip Fazıl Cd. Yıldız Sk. Yüzüncüyıl Cd. İlkokul Sk.;

Dörtdivan ilçede, 09.30-16.30 saatleri arsında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişim nedeniyle Çardak Köyü;

Merkez ilçede, 09.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Akpınar Mah., Aktaş Mah., Köroğlu Mah., Semerkant Mah. Çıkınlar Mah.;

Mudurnu ilçede, 09.30-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Sarıyer Köyü Aşagı Mahallesi;

29 Mayıs Cumartesi günü;

Mudurnu ilçede, 09.30-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Kilözü Köyü Merkez Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 12.30-15.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden hat onarım çalışması nedeniyle Mangırlar Köyü Merkez Mahallesi;

Merkez ilçede, 12.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Akpınar Mah. , Çeşme Sk., Köroğlu Mah. , Akdağ Sk., Balıklı Sk. ,Beyazıt Sk. ,Gerede Cd. Karga Tepesi Sk., Ruşen Ali Sk. ,Sultan Sk., İzzet Baysal Cd. ,Şehit Erol Erdoğan Sk.;

Merkez ilçede, 09.00-12.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım nedeniyle Köroğlu Mah., Çıkınlar Mahallesinde planlı elektrik kesintisi olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, 12:32