Bu saatlere dikkat edin!

Haber: Ceylan Beykoz

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Mudurnu ve Dörtdivan ilçelerinde, 19 Mayıs Çarşamba ve 20 Mayıs Perşembe günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 19 Mayıs Çarşamba günü;

Merkez ilçede 09.30-15.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden şebekenin yer değişikliği nedeniyle Kuruçay Mah., Bıldırcın Sk. D.100 Karayolu Cd. Gülbahçe Sk. Kadir Kocaeli Sk. Petrol Sk. Sülün Sk.;

Mudurnu ilçede 09.00-17.00 saatleri arasında ekonomik ömrü biten ekipman değişimi nedeniyle Tımaraktaş Kahyalar Mahallesi;

20 Mayıs Perşembe günü;

Merkez ilçede 09.30-13.30 saatleri arasında Can ve Mal güvenliği açısından tehlike arz eden şebekenin yer değişikliği nedeniyle Salıbeyler Mah. , 1003 Sk. 1007 Sk. 1011. Sk. 1012 Sk. 1013 Sk. 1015 Sk. 1028 Sk. 1041 Sk. Salıbeyler Cd. Yaylalar Cd.;

Merkez ilçede 09.30-13.30 saatleri arasında Can ve Mal güvenliği açısından tehlike arz eden şebekenin yer değişikliği nedeniyle Alpağut Mah. 202 Sk., 203 Sk., Alpağut Cd., çorak Sk., Alpağutbey Mah. , 173. Sk., 31. Cd., 4024. Sk., 4025. Sk., 4038. Sk., 4053 ,4064. Sk ,Alper sk., Alptuğ sk., Aslı sk., Batuhan sk., Candan Sk., Değer Sk., Emrin Sk., Hilal Sk., Keskin Sk., Kısmet Sk., Mücahit Sk., Orhan Gazi Cd., Osman Gazi Cd., Osmanlı Sk., Otağ Sk., Sazak Sk., Süvari Sk., Sipahi Sk., Tarih Sk., Tuğra Sk., Yenice Sk., Yeniçeri Sk., Zerdali Sk., Çorak Sk. ,Ülkü Sk., İsmail Özer Cd., Şener Sk., Beşkavaklar Mah. , Aydınlık Sk., Azim Sk., Emirgan Sk., Ender Sk., Zerdali Sk., Şelale Sk., Kılıçarslan Mah. , 101 Sk., Kültür Mah. 4168. Sk., 4170., Dr. Tevfik Atay Sk., Höyük Sk., Kanalüstü Sk., Kemal Tahir Sk., Toros Sk., Tüfekçi Sk., Desen Sk. ,Dostlar Sk., Dinç Sk., Erguvani Sk., Eser Sk., Esin Sk., Gökkuşağı Sk., Güzel Sk., Kale Sk., Karsu Sk., Nehir Sk., Sevgim Sk., Sevilen Sk., Soğuksu Sk., Subaşı Sk., Zerdali Sk., Çağla Sk., Özcan Sk., Şelale Sk.;

Merkez ilçede 10.00-18.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Tatlar Köyü, Akpiliç Arıtma, Fatma Şen Kümes, Köroğlu Beton Taş Kırma, Akpiliç Su Pompası, Kumsan, Burkay İnş.Mad., Onur Taahhüt Tatlar, Emel Eratalar Kümes, Çatak Kum Ocağı, Akpiliç Kesimhane Tesisleri, Cebi İnş.Ltd.Şti., Orallar Kuluçka Tesisleri, Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü, Turhan Sarıalan Tesisleri, İsmail Gürlek, Simge Yol İnş.;

Merkez ilçede 15.00-17.00 saatleri arasında ilave güç talebi nedeniyle trafo güçlendirme çalışması nedeniyle Dağkent Mah. , 55. Ada Cd. Paşaköy Mah. , D-100 Karayolu Dd. Çivril Mah. , 1314 Sk.;

Dörtdivan ilçede 09.30-16.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişim nedeniyle Yağbaşlar Köyü;

Mudurnu ilçede 09.00-17.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden hat yenilemesi nedeniyle Tımaraktaş Köyü Merkez Mahallesi;

Mudurnu ilçede 09.30-12.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı nedeniyle Aydınevleri Tr, Sanayi Tr, Dibekhanı Yolkenarı Tr, Bolu Caddesi Yolunda planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.