Bu seçim çok renkli geçecek

Haber: Süleyman Kurt

15 Ekim 2022 Cumartesi günü başlayacak olan kongrede ilk gün geçmiş dönem baro faaliyetleri ve yönetim ibrası yapılacak. 16 Ekim Pazar günü iki yıllığına Bolu Barosunu yönetecek yeni yönetim kurulunun seçimi gerçekleştirilecek.

Yapılacak seçimlerde adaylığını açıklayan 4 isim bulunuyor. Hali hazırdaki başkan Sabri Erhendekçi ile birlikte Sinan Barut, Bengü Akşemsettinoğlu, Ekrem Asman başkan adaylığını açıklayan isimler oldu. Pandemi nedeniyle ertelenen baro seçimleri 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılmıştı. Ekim ayında iki yıllık olağan süresi dolan Bolu Barosu 16 Ekim 2022 Pazar günü seçim kararı aldı.

AV. ASMA BAŞKAN ADAYI

Yapılacak olan seçimler için en son adaylığını açıklayan isim Bolu Barosu avukatlarından Ekrem Asma oldu. Asma yaptığı yazılı açıklamada, “ Değerli meslektaşlarım, mensubu olmaktan gurur ve mutluluk duyduğum Bolu Baromuza; Ülkemizde ‘Hukukun Üstünlüğü, Yargı Bağımsızlığı ve Çoğulcu Demokrasi’ kavramlarının somut olarak geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde katkı sağlamak adına ‘DOĞRUDAN DEMOKRASİ’ ilkeleri ile ‘başkan’ adayı olduğumu baromuz kamuoyunun takdirlerine sunarım. Bizler eşit unvan ve haklara sahip, aynı zamanda da sayı itibariyle demokrasinin en ideal şekli olan ‘Doğrudan Demokrasi’ ilke ve yöntemlerinin uygulanabileceği, yöneten – yönetilen ayrımının en aza indirilebileceği medeni, kendisi için isteğini herkes için isteyebilecek bir topluluğuz. Bolu Barosu olarak geçmişten beri meslektaşlar arası diyoloğ, dayanışmasında örnek gösterilen müstesna bir baroyuz. Bu özelliğimizi doğrudan demokrasi yöntemleri ile daha da geliştirip, sadece baro yönetimlerine değil, ‘yönetim’ kavramının olduğu her kademe ve kuruma ilham ve örnek olacak bir model geliştirebiliriz” dedi.

SOMUT ÖNERİLER SUNDU

Av. Ekrem Asma açıklamasının devamında şunları söyledi; Somut olarak ortaya koyacak olursak; katkı sunacak, fikir üretecek, sorunlara ilişkin çözüm önerisi olan her bir meslektaşımızın karar alma sürecine katılabileceği bir yaklaşımı hayata geçirebiliriz. Bu sebeple, Baro Seçimlerine Başkan Adayı olarak katılırken, Yönetim Kurulunun ‘liste’ yöntemi ile belirlenmesine karşı olduğumu, baromuzun her bir mensubunun Yönetim Kuruluna layık olduğunu, çoğulcu bir yapıda oluşan Baro Yönetim Kurulu ile baromuzun daha güçlü ve sorun çözme yeteneğine sahip olacağını düşünüyorum.

Bu kapsamda;

a)Baro Yönetim Kurulu Toplantıları Tarihi ve Toplantı Gündemi tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunulacak olup, meslektaşlarımızdan gelen, toplantı gündemine alınmasını istenilen konular, sorunlar, çözüm önerileri toplantı gündemine dahil edilecektir. Aynı şekilde toplantıdan önce yüz yüze görüşlerini beyan etmek isteyen meslektaşlarımızla görüşmelerimiz sağlanacaktır. Toplantı gündeminde olan konular, baro kamuoyunca tartışılıp, alınacak kararların oluşmasına fikri alt yapı oluşturacaktır. Satjyer Avukat Meslektaşlarımızın talep ve önerileri de bu yöntemle, yönetime katılması sağlanacaktır. Aynı şekilde tüm yönetim kurulları kararları da yine baro kamuoyunun bilgisine derhal sunulacaktır.

b)Baromuzun tüm gelir ve giderleri, harcamaları, harcamaların yapıldığı yerlerle birlikte gerek fiziken gerekse internet ortamında tüm meslektaşlarımızın incelemesine sunulacaktır.

c)Baromuz bünyesinde olan tüm komisyonların kuruluşunda, üyelerinin belirlenmesinde, meslektaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan katkı sağlamak isteyen tüm meslektaşlarımızı, özellikle genç meslektaşlarımızı komisyonlara daha etkin katılımı sağlanacaktır. Komisyonların oluşumu ve işleyişinde genç meslektaşlarımızın dinamizmi ve duyarlılığı hepimiz için ortak bir sinerjiye dönüşecektir.

d)Özellikle Adli Yardım Komisyonu ve CMK Komisyonun tüm görevlendirme ve ödeme süreçleri şeffaf şekilde tüm meslektaşlarımızın incelemesine açık hale getirilecektir. Özellikle mesleğinin ilk yılında olan meslektaşlarımız lehine Adli Yardım ve CMK görevlendirmelerinde pozitif ayrımcılık yapılması hususunda da tüm baro kamuoyunun katılımıyla yöntemler geliştirilecektir.

e)Aynı şekilde Stajyer Avukat Meslektaşlarımızın, staj süresince ekonomik konularına katkı sağlanması amacıyla, başta mevcut olan Staj Kredisi düzenlemesinin daha aktif hale getirilmesi, meslektaşlarımız lehine düzeltilmesi konusunda, başta Stajyer Avukatlarımızın geliştireceği çözüm önerilerinin hayata geçirilebilmesi için olağan üstü ve acil bir eylem çalışma planı hazırlanacaktır.

f)Baromuz mensuplarının, mesleki gelişimi, meslek içi eğitimi konusunda, öncelikle baromuzun değerli mensuplarının bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşabileceği ortam sağlanacaktır. Özellikle spesifik konu ve alanlarda ise konunun uzmanlarının katılımı ile mesleki içi eğitim çalışmaları düzenlenecektir. Bunun yanı sıra mesleki, hukuki Araştırma & Geliştirme Atölyesi ile hukuk sistemsizin her türlü sorunu ve aksaklığına ilişkin, mevzuat geliştirme önerisi dahil çalışmalar yürütülecektir. Bu çalışmalarımızdan çıkan somut sonuçlar ve öneriler, öncelikle siyasi parti ayrımı yapmaksızın, baromuz mensubu siyasi parti üyesi meslektaşlarımızla, ilimiz milletvekilleri ile Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı ile paylaşılacaktır.

g)Baromuz mensuplarının mesleki faaliyetlerinin dışında; sanatsal, kültürel fikri birikimlerini sunabileceği, bu meslektaşlarımızın öncülüğünde, kurslar, etkinlikler düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır. Hayatımızı güzelleştirecek ve anlam katacak her türlü kültür- sanat faaliyeti konusunda ( Örneğin, Diksiyon, Drama, Felsefe Kulübü, Satranç / Briç Kulübü Fotoğraf Kulübü, Gezi Kulübü, Müzik Grubu ve ilk etapta akla gelen / gelmeyen her türlü alanda ) meslektaşlarımızın yönlendirmesi ile adımlar atılacaktır.

Bu hususların haricinde , “ şeffaflık “ , “katılımcılık” , “çoğulculuk “ kavramlarının, sadece kağıt üstünde hoş bir söylem olarak kalmadığı, bizzat hayata geçtiği ve hayatımıza dokunan çözümlerin bulunmasında yönlendirici ilkeler olacağını belirtmek isterim.

Sevgili Meslektaşlarım, bu seçimde oyunuzu, doğrudan demokrasi ilkesine yani bizzat “kendinize” verin. Çünkü asıl süreç seçimde bitmiyor. Tam aksine seçimler sonrasında, her konu da, her adım da, her karar da, her çözüm önerisinde yeniden, yeniden, yeniden başlıyor.

Seçimlerde aday olacak tüm meslektaşlarıma başarılar diler, genel kurulumuzun her bir meslektaşımız, Baromuz, Bolu’muz ve Türkiye’miz için hayırlı olması dileklerimle…