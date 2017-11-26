Haber: Semih Baykal

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl yapılan öğrenci taşıma ihalesinde yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. Taşımalı eğitim öğrenci taşıma ihalesi fiyat araştırma komisyonu üyelerinin firma kayırdığı ve bu yolla devleti 116 bin lira zarara uğrattığı belirlendi. Bolu Teftiş Kurulu Müfettişlerinin gelen şikayetler üzerine konuyu ele alarak gerçekleştirdiği soruşturma sonrası komisyon üyesi üç kişinin görevini kötüye kullandığı ve firma ayırarak çıkar sağladığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin olarak hazırlanan teftiş raporunda Fiyat araştırma komisyonu üyesi İsmail K., Nazım D. ve Hamiyet K.’nin 2015 – 2016 eğitim öğretim sezonu taşımalı eğitim öğrenci taşıma ihalesinde fiyat belirlerken bazı firmalar lehine davranarak devletin 116 bin lira zarara uğratılmasına neden oldu.

SADECE KINANDILAR

Devleti ihaleye fesat karıştırarak 116 bin lira zarara uğrattığı müfettiş raporuyla belirlenen üç komisyon üyesine sadece kınama cezası verildi. Devletin uğradığı zarar bir yıllık faizi ile birlikte neredeyse 150 bin lirayı bulurken, bu paranın tanzim edilmemesi kamu vicdanında bir yara olarak kaldı.

Geçen hafta ortaya çıkan zimmet skandalının başkahramanı Nazım D.’nin bu ikinci skandalda da adının geçmesi dikkatlerden kaçmadı.