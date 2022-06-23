Bu sefer de caddeye çevirme kurdular!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal Caddesi üzerinde, elektrikli motosiklet ve scooterlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Ekiplerin gerçekleştirdiği 1 saat süren denetimde yaklaşık 25 elektrikli motosiklet ve 10 scooter denetimlere takıldı. Elektrikli motosikletlerin fatura kayıtlarına bakan polis ekipleri çalıntı olup olmadığını kontrol ederek sürücüleri cadde üzerinde yavaş gitmeleri hususunda uyardı. Scooter sürücülerine de önemli uyarılarda bulunan ekipler, “scooterlara 2 kişi binmeyin, kurallara uyun, cadde üzerinde fazla hız yapmayın” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bir bisiklete iki kişi binen ve akrobasi hareketler sergileyen çocuklar, polis ekiplerinin cadde üzerinde denetim yaptığını görünce, denetimden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri çocukları çağırarak 2 kişi binmemeleri gerektiğini söyleyerek çocuklara ön kaldırmamaları ve akrobasi hareketler yapmamaları konusunda uyarı yaptı.