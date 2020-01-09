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Bu sefer kürsüde çocuklar vardı

Bolu 50. Yıl İlkokulu Okulu öğretmen ve öğrencileri Bolu Adalet sarayına gerçekleştirdiği ziyaret gezisinde hizmet alanlarını gezdi ve mahkeme duruşma salonlarında izleyici olarak bulundu. Geleceğin hakim ve savcıları cübbe giyerek mesleğe ilk adımlarını da attı,

Bu sefer kürsüde çocuklar vardı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İzzet Baysal 50. Yıl İlkokulunun öğretmen ve öğrencileri Bolu Adalet Sarayını ziyaret etti. Bolu Adliyesi’nin hizmet alanlarını gezen öğretmen ve öğrenciler mahkeme duruşma salonlarında izleyici olarak bulundular. Gerçekleştirilen ziyarette kürsüdeki yerlerini alan çocuklar duruşma yönetmeyi tecrübe etti. Hakim ve savcıların kürsüdeki yerlerine oturan ve cübbelerini giyen çocuklar keyifli vakit geçirdi.

İleride hakim ve savcı olma hayallerini kuran küçük öğrenciler, giydikleri hakim ve savcı cübbeleriyle şimdiden mesleğe de ilk adımlarını atmış oldular.

Esra Perçin

Esra Perçin

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