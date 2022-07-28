Bu sefer öksüz ve yetim çocuklar için toplandılar!

Haber: Ceylan Beykoz

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç toplantıda, bu alanda ilimizdeki çocuklarla ilgili yapılan ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Vali Kılıç, tüm çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmeleri için devletin genelde aldığı çeşitli tedbirlerin, desteklerin ve uyguladığı projelerin Bolu’da da uygulanması emrini verdi.

VALİ TALİMAT VERDİ

Kılıç, valiliğin koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde titizlikle takip edilmesi ve yürütülmesi talimatını verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden Neslihan Burcu Arslantaş, ilimizde ikamet eden öksüz/yetim çocuklarla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Valilik Abant Toplantı Salonunda Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Nurhalil Özçelik, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, Bolu Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yaman, B.A.İ.B.Ü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan Yard. Jandarma Albay Özgür Kılıç, , İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Cemal Keskin ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi, dilek ve temennilerin belirtilmesinin ardından sona erdi.