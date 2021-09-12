Bu seferde 4. Sırada yer aldık

Haber: C. Kutay Aykan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28-3 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı

VAKA SAYISININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL AYDIN

Haftalık haritada en fazla vaka sayısı 653,10 ile yine Rize'de olduğu görüldü. Rize'yi 507,87 ile Bayburt ve 424,84 ile Aksaray takip etti.413,87 ile Kayseri4'üncü;402,84 ile de Konya 5. sıraya yerleşti. Vaka sayısının en düşük olduğu il ise Aydın oldu.

"NİHAİ ÇÖZÜM AŞI"

Son 1 haftada vaka sayısı bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz, "Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli." dedi. Yapılan bu açıklamanın ardından Bolu’nun Türkiye genelinde 4. Sırada yer aldığı görüldü.